"Дональд Трамп считает «Северный поток-2» трагедией, дающей России большие доходы"

При этом американский президент повторил тезис о том, что разрешение Германии на строительство трубопровода является большой ошибкой и придает слишком много влияния России.

Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток – 2» не соответствует понятию честной конкуренции. Об этом в интервью телеканалу RT сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес западных стран, поддержавших строительство «Северного потока – 2».

Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.