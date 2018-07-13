Дональд Трамп считает «Северный поток-2» трагедией, дающей России большие доходы
При этом американский президент повторил тезис о том, что разрешение Германии на строительство трубопровода является большой ошибкой и придает слишком много влияния России.
Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток – 2» не соответствует понятию честной конкуренции. Об этом в интервью телеканалу RT сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес западных стран, поддержавших строительство «Северного потока – 2».
Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Комментарии21
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tvitov66 13 июля 2018 | 17:06
дОжили - нашТрамп ЧМО!
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 17:15
Несколько слов о санкциях по отн. к России. Ибо у местной ботвы, произрастающей в комментах "Эхо" полное непонимание происходящего))
Лично Я пришёл к выводу, что вся эта движуха с санкциями - всего лишь инфошум, пиар Запада для своего охлоса.
Объясняю.
Вот лично Я работаю на один западный лейбл в промышленности, с отделением в России и представительством в Москве. Так вот, были громадные опасения пару лет назад у Меня. И? всё норм, заказы чуть упали, и всё! Сейчас идём в рост. И з\п в у.е. повышают Мне по контракту.
Лично у Меня есть критерий положения дел в экономике - это продажа авто населению. Рост идёт, после спада. И по сравнению с Украиной, которая цэ Эвропа, продажа новых авто - в 4-5 раз (!) больше на душу населения в 2017 г, вторичный рынок б\у авто тоже выше. Более 2\3 рынка - иномарки рос. сборки - Camry, RAV-4, Polo, Duster etc. Кста, Vesta - норм. бюджетное авто. Зато у хохлят - безвиз, сбылась мечта идиотофф. А у меня - виза, но ведь без проблем езжу в Европу)))
Общаюсь с банкирами иногда, соседями по даче. Стародачный посёлок, кого там только нет - и банкиры, и гэбисты, и бывшие герои соцтруда)). Банкиры говорят, что даже отключение от СВИФТ - ничего критичного по большому счёту.
Реально от санкций пострадали только Вексельберг и Дэрипаска,а они Мне никогда не нравились. Ну и 3-4 тыс чел на предприятиях, хотя, говорят, всё уже стабилизировалось.
Титан. Американские ВВС зависят на 100% от русского титана. Поэтому US ввели огр. барьеры на сталь и алюминий для всего мира, но не на русский титан.
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 17:17
jjuddgge_ddrredd: ЕДИНСТВЕННЫЕ РЕАЛЬНЕ САНКЦИИ это только в ирано-северокорейском формате. Если Запад введёт эмбарго на нефть и газ из России, это единственные эффективные санкции, от которых нам всем в России будет очень-очень плохо, всё остальное - блеф. Но, насколько Я понимаю, 70% соляры, продающейся в Европе - из нефти российского происхождения, несмотря на высокое содержание серы там, в нефти. Не думаю, что это произойдёт.
И, судя по всему, Северный поток-2 будет-таки построен. Германия - под колпаком у Путина же. Трамп сказал. И он - прав. Шредер опять же. Да, Европа коррумпированна и Путин покупает истэблишмент там. Но, при всём Моём неприятии Пути и его коррупционной Вертикали Власти, Я - за Северный поток-2, ибо Я - за достаток в своей семье и в России целом. А достаток, деньги - это инструмент, который помогает человеку быть счастливее и жить достойно.
Путя - хафнюк, конечно. И что? Имеем то, что имеем. В жизни нет ничего идеального.
"Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает" (с, Гегель)
Хе-хе.
danko_viola 13 июля 2018 | 17:19
jjuddgge_ddrredd: кончай спамить. Пиши короче. Сфифт.
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 17:27
danko_viola:
Объясняю для пустоголовых. Это из тех, кто спрашивает, есть ли жизнь на Марсе, еврей ли Я, и почему нет в продаже сливочного масла (читайте классику). Они Меня разоблачили. И утверждают, что Я - пишу комменты свои заранее!!!
Свои комменты я пишу заранее, конечно. Трачу 5-7 мин. на это.
Ну а пустоголовые могут напрягать только своё многострадальное очко в комментах.
Всё, всем чао. Пока, бедолаги)))
na555 13 июля 2018 | 18:04
jjuddgge_ddrredd: Я - пишу комменты свои заранее!!!
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А тему специально подбирают под ваш комент?
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 17:19
jjuddgge_ddrredd: Путя, конечно, слабак по большому счёту. Плюс полностью некомпетентен в экономике, владеет только одним инструментом управления страной - гэбистские трюки.
Как все помнят, год назад Я очень резко высказывался о Путе на "Эхо", потом Меня зОбанили, и Я очень-очень долго не появлялся в комментах здесь - не было времени, да и зачем посещать помойку, в которую превратились комменты на "Эхо". Сейчас у Меня появилось немного свободного времени, в Москве - жара, ничем полезным заниматься нет желания, лень, жара. поэтому Я посещаю опять вас. Enjoy!)))
Да, Путя - слабак. Но с другой стороны, посмотрите на того же Порошенко - ведь полное ничтожество, но хохлята ведь проголосуют за него на выборах скоро, однозначно! Или та же неадекватная бабулька Меркель, которая открыла границы Европы для мигрантофф, которые уже раком поставили всю Европу. Или самодовольный и глупый наполеончик, французский Микрон - пустое место же, с женой, старже его на 24 (!) года. Кста, у Меркель и Микрона нет детей, а уПути хотя бы дети и внуки есть.
И вернул Крым домой. Это в плюс Пути. Не ожидал. Возможно, это его единственный сильный поступок в жизни. Или дороги. Ну просто отличные в Москве. Лучше чем в NYC или Париже. Был недавно в Пскове. Много лет там не был. Дыра-дырой была. Теперь -как Европейский город, чистый, подремонтированный. И кста, уровень жизни в России намного выше, чем на той же Украине.
Но в целом, Путин - слабак конечно. Коррупция, кумовство, с такими ценами на нефть и ресурсы, Россия могла бы быть гораздо более успешна, а население могло бы иметь гораздо-гораздо более высокий СТАНДАРТ ЖИЗНИ
goddd 13 июля 2018 | 17:51
jjuddgge_ddrredd: Я работаю на один западный лейбл в промышленности
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Портяныч,ты недавно был матерью героиней,которая благодарила путина за помощь в 80р в месяц
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 17:58
goddd: Коко, ты всё пэрэпутало)))
Портяныч - твой папа, а за 80 рублей это твоя мама клиента благодарила.
Смешные вы, хе-хе....))
ac_dc 13 июля 2018 | 17:58
jjuddgge_ddrredd: . Американские ВВС зависят на 100% от русского титана.
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После этой пурги и предыдущие откровенья чевой-то не внушають...
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 18:02
ac_dc: Да Мне всё равно, внушаютЬ что-то имбецилам, или нет)))
ac_dc 13 июля 2018 | 18:24
jjuddgge_ddrredd:
Раз все равно - писали б на заборе.
Там и брехню (кстати) воспринимают как само собой...
echo_shar 13 июля 2018 | 17:24
tvitov66:
Обычный прагматизм.
Делает что-то хорошее для России - молодец. Делает плохое - чмо.
ostapbey 13 июля 2018 | 17:10
Россия пропьет всю нефть и занюхает газом..
Как старик Ромуальдыч.
Но Путина не опозорит.
Даже.
yralez 13 июля 2018 | 17:11
А Роттенберги считают победой .
tks 13 июля 2018 | 17:15
Отличный троллинг от Трампа под разрывы пуканов у путорасов!
tiridas 13 июля 2018 | 17:47
tks: Он нервирует Анжелу, дабы марки в сумме 4% в пользу штатов шибче паковала. :-\
glotov 13 июля 2018 | 17:15
Правильно, Рыжий! Предлагаю в отместку Германии НАТО распустить .
salut__521 13 июля 2018 | 17:36
//Позиция США по поводу трубопровода «Северный поток – 2» не соответствует понятию честной конкуренции. //
Поразительная наглость! Честный оккупант ещё что-то вякает про честную конкуренцию...
agriment 13 июля 2018 | 17:46
"Дональд Трамп считает «Северный поток-2» трагедией, дающей России большие доходы"
- Какая трагедия для Трампа??
Если, все "большие доходы" России, ежегодно перемещаются
в американские акции/ облигации; недвижимое / движимое имущество, тоже американское.
Минфин России &ЦБ, госмиллиардеры российские - инвесторы, развивающие экономику США – или прикидывается, играя роль незнайки.....
niknik 13 июля 2018 | 18:14
Даже бывший глава Газпрома Рэм Вяхирев лет как 20 уже назад призывал всех учить русский - мол мы вам теперь своим газовым оружием покажем Кузькину мать! Только бывшие презики США, типа Обамы все сопли жевали и думали, что это всё шутки. Не будет нефтедолларов - влияние Путина рассеется как туман!