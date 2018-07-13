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17:00, 13 июля 2018

Дональд Трамп обещает подумать, как решить проблему Крыма

При этом американский президент напоминает, что санкции против России остаются в силе. Выступая по итогам визита в Лондон, Трамп также сказал, что если бы он был президентом в 14-м году, он не допустил бы присоединения Крыма к России. Говоря о предстоящем саммите с президентом России в Хельсинки, Трамп сказал, что сможет наладить хорошие отношения с Россией, если они проведут с Путиным какое-то время вместе. По его словам, американские политические реалии мешают работать с Россией. Трамп признал, что ждет больших результатов от встречи с Путиным, но не исключает, цитирую, «достижения удивительных вещей».
В свою очередь Тереза Мэй заметила, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы.

Комментарии

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danko_viola 13 июля 2018 | 17:10

Проблема Крыма уже решена. Или он хочет за мост заплатить? Пусть решит проблему Украины. И посадит бандеровцев на высокие сроки. Или на калыму. Пусть об этом с Путиным договориться.

danko_viola 13 июля 2018 | 17:12

danko_viola: Путин свози Трампа в Крым, а потом Херсон. Пусть сравнит.

patrikk_1 13 июля 2018 | 17:14

Дональд Трамп обещает подумать, как решить проблему Крыма...

США должны принять санкции против Украины.

danko_viola 13 июля 2018 | 17:21

danko_viola: а где наша спец1 по Крыму?

alger 13 июля 2018 | 17:13

danko_viola: чувак , не расСССССССССлабляйся,
тебе за мост всю жизнь платить, забудь про пенсию

danko_viola 13 июля 2018 | 17:17

alger: ты так смеёшься злорадосно. А ты на Украине, за кого будешь платить? Или где ты там? Все за все платят.

alger 13 июля 2018 | 17:10

Трамп и подумать, ну-ну.
Сократ, наш.

sskull 13 июля 2018 | 17:12

И чтобы он сделал по Крыму? 10 твиттов написал бы?
Россия помогла укрогабонии избавиться от дотационного ватного региона...

viniqi 13 июля 2018 | 17:49

sskull: Сскуллящее пригожинское дерьмо-лихо вас гнид жополизных ставят раком и на колени подобными новостями- вы мрази аж визжите, получая мазохисткое удовольствие!!!

andre_klimov 13 июля 2018 | 18:04

sskull:
Список дотационных регионов России тоже не маленький. Думаю, тот же Китай с удовольствием вам поможет с этим - ведь вы так за это ратуете...

honduras_na_colime 13 июля 2018 | 18:07

sskull: // И чтобы он сделал по Крыму? 10 твиттов написал бы? //
Один из его предшественников, кстати, тоже республиканец, проблему оккупированных Совком стран Балтии решил кардинально: развалил Совок к чёртовой матери.
Учитывая то, что Путирашка не более, чем жалкая пародия на Совок, проблема Крыма не будет на повестке 50 лет.
Учи матчась, путираст ватоцефальный.

tks 13 июля 2018 | 17:12

Трамп - мастер по части троллинга, просто пять баллов!!

prostovanya 13 июля 2018 | 17:29

tks: Трамп: "Ладно, Володя, порешаем..."

venezianez49 13 июля 2018 | 17:13

Трамп настолько тупой, что не понимает - никакой "проблемы" Крыма не существует в природе уже более восьми лет, слава богу.

kazlevich1949 13 июля 2018 | 17:15

И скажет Трамп - чтобы не было никому ни Украине, ни России не обидно, то пусть Крым принадлежит США!?

polikarpich 13 июля 2018 | 17:20

kazlevich1949: Кстати, соломоново решение.

viniqi 13 июля 2018 | 17:51

polikarpich: Соломоново решение- Крым должен стать автономным государством!!!

rampa 13 июля 2018 | 17:27

kazlevich1949: за что крымчанам такое счастье? Им и камней с неба хватит

mr_putin 13 июля 2018 | 18:05

rampa: в Крыму всё гуд, Крыму насрать на мнение Трампа.

sergo_25_26 13 июля 2018 | 17:15

Да пусть купит этот Крым. Всему есть своя цена. А воду будем на газ менять один к одному.

mifodiy 13 июля 2018 | 17:17

Проблем с Крымом нет ...А в Крыму ?

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 13 июля 2018 | 17:19

Нам надо побольше Крымов,побольше санкций,побольше изоляций .

greeg1 13 июля 2018 | 17:19

Даже если Трампу не придёт в голову решение по Крыму, это будет хороший повод в любую минуту встать и уйти, сохранив своё лицо, оставив путина с носом.

salut__521 13 июля 2018 | 17:28

Не с Крымом надо решать проблему, а с путиным. Вон в хельсинском сортире удавку тому на шею, и крымской проблемы нету...

mr_putin 13 июля 2018 | 18:01

salut__521: злой ты.. К счастью твои мечты маньяка-извращенца неосуществимы. КрымНАШ, ТрампНАШ, МирНАШ. А у тебя лапша на ушах наш и кастрюля на башке тоже наш.

henry52 13 июля 2018 | 18:17

mr_putin: Почему извращенец? Вполне чекистский метод решения проблемы. Другое дело это не модно. Чичас больше на химию уповают...

(комментарий скрыт)

yakutt86 13 июля 2018 | 17:47

А кого вообще интересует мнение Трампа по Крыму?

rico777 13 июля 2018 | 17:55

yakutt86: как это кого интересует...?
Местную либерастню и хохлотролей!)

(комментарий скрыт)

vladbor 13 июля 2018 | 17:59

подсказка трампу - все проблемы в россии решаются просто когда есть деньги.....трамп дай денег нужным людям и получишь все что захочешь....за приличный откат ПАТРИОТЫ не только крым вернут еще и донецк с луганском да и ростов впридачу отдадут...

tararabumbia 13 июля 2018 | 18:02

Дуня ушел от ответа на вопрос, чей Крым?

niknik 13 июля 2018 | 18:17

Тереза более ясень пень прагматик - с неё следует брать пример Дональду.)

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