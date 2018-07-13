Дональд Трамп обещает подумать, как решить проблему Крыма...

При этом американский президент напоминает, что санкции против России остаются в силе. Выступая по итогам визита в Лондон, Трамп также сказал, что если бы он был президентом в 14-м году, он не допустил бы присоединения Крыма к России. Говоря о предстоящем саммите с президентом России в Хельсинки, Трамп сказал, что сможет наладить хорошие отношения с Россией, если они проведут с Путиным какое-то время вместе. По его словам, американские политические реалии мешают работать с Россией. Трамп признал, что ждет больших результатов от встречи с Путиным, но не исключает, цитирую, «достижения удивительных вещей».

В свою очередь Тереза Мэй заметила, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы.