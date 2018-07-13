Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, но только когда оно поступит в администрацию президента
Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына, но только когда оно поступит в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования. Действительно нам известно стало из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит, безусловно, оно будет рассмотрено. Но тут нет каких-то конкретных сроков».
Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества. Между тем, ФСИН передал президентскому Совету по правам человека все данные о состоянии Олега Сенцова. Как говорится в заявлении СПЧ со ссылкой на информацию ФСИН, после более 60-ти дней голодовки он по-прежнему в удовлетворительном состоянии и отказывается от медпомощи.
Комментарии10
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danko_viola 13 июля 2018 | 17:07
Тоже ждёт старуху данко1. Но за неё не затупится. Её мать!
patrikk_1 13 июля 2018 | 17:12
Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына, но только когда оно поступит в администрацию президента...
Если Олег Сенцов не подонок, если он не украинская помойная свинья, то его помилование ничего не изменит, голодовка продолжится и на свободе, пока российские власти не освободят всех 64 украинских политических заключённых.
danko_viola 13 июля 2018 | 17:15
patrikk_1: самое опасное, что его после приема в раде, опять в тюрьму посадят, но украинскую. У кого будет мама просить? Петр всегда бухой.
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 17:24
Его не нужно выпускать ради его же здоровья. Его же не убитые им жители - разорвут на части и скормят катранам.
Сидел бы уж и по-тихому голодал себе на здоровье.
prostovanya 13 июля 2018 | 17:20
patrikk_1: А ведь логично, patrikk первый. тут я с вами согласен почему-то... В кои-то веки...
А вдруг продолжит?
Независимо от этого он не свинья, а вы ка были ватой... ну понятно.
mifodiy 13 июля 2018 | 17:24
Надо , ой , надо выпускать невинноосужденного . И в Кремле это А-тлично понимают , дабы не было поздно ..Но до финала ЧМ
sbk 13 июля 2018 | 17:26
Продолжает издеваться секретарь...
kazlevich1949 13 июля 2018 | 17:31
Ну подождите до 16 июля - дайте Трампу из себя отца русской демократии в России построить, как особе приближённой к Императрице Британии...
kazlevich1949 13 июля 2018 | 17:37
kazlevich1949: Хотя для реализьму жизни в России при изверге Путине Сенцова могут и грохнуть 15го, с утра пораньше 16 го... и жизнь по после матчевым пенальти меж Трампом и Путиным.
lion64__2 13 июля 2018 | 17:41
Надо добавить этому террористу ещё три високосных в качестве подарка на день рожденья. Может. возрадуется свидомит, что на такое время всем обеспечен.