Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, но только когда оно поступит в администрацию президента

Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына, но только когда оно поступит в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования. Действительно нам известно стало из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит, безусловно, оно будет рассмотрено. Но тут нет каких-то конкретных сроков».

Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества. Между тем, ФСИН передал президентскому Совету по правам человека все данные о состоянии Олега Сенцова. Как говорится в заявлении СПЧ со ссылкой на информацию ФСИН, после более 60-ти дней голодовки он по-прежнему в удовлетворительном состоянии и отказывается от медпомощи.