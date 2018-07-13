Дели к 2030 году станет крупнейшей городской агломераций мира с населением почти 39 млн человек

Как прогнозирует отдел народонаселения ООН, индийская столица опередит по этому показателю Токио, потеснив его на второе месте. В японской столице к тому времени будут проживать более 36,5 млн человек. В первую пятерку также войдут Шанхай, Дакка и Каир. Москва займет 28-е место в списке самых больших городов, число ее жителей вырастет до 12,8 млн.