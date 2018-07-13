Министр культуры поддержал идею о включении произведений Валентина Пикуля в школьную программу
Владимир Мединский готов обсудить это с министром просвещения Ольгой Васильевой. Таким образом министр отреагировал на обращение вдовы писателя Антонины Пикуль, которая пожаловалась, что в списках обязательной литературы для школ и вузов произведений Пикуля нет.
Комментарии7
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jamba 13 июля 2018 | 16:38
Поздно спохватились, уже несколько поколений изучило родную историю по этим сказкам;))))))))))))))))))))))))))))))
borhudarov 13 июля 2018 | 16:38
Понятно. История кончилась. Будем изучать по Пикулю.
trans 13 июля 2018 | 16:39
Даже не смешно.
fmsf FMSF 13 июля 2018 | 16:41
Особенно тщательно следует изучать "Фаворит".
Так полагает министр-плагиатор!
bike_nty 13 июля 2018 | 16:42
Погодите - погодите, а что больше ни у кого вдов и сирот не осталось? Программа не резиновая... Давайте так- если чья вдова или сирота успеет обратиться до 01.01.2020 - включаем, зазевавшихся заворачиваем, срок пресекательный...
kokapu 13 июля 2018 | 16:43
Может, стразу начать изучать историю по Старикову?
clandestino 13 июля 2018 | 16:47
Уж лучше пусть "Властелина колец" изучают. Там фэнтэзи покруче.