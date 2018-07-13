Министр культуры поддержал идею о включении произведений Валентина Пикуля в школьную программу

Владимир Мединский готов обсудить это с министром просвещения Ольгой Васильевой. Таким образом министр отреагировал на обращение вдовы писателя Антонины Пикуль, которая пожаловалась, что в списках обязательной литературы для школ и вузов произведений Пикуля нет.