По меньшей мере, 20 человек стали жертвами взрыва бомбы в  пакистанской провинции Белуджистан

Как передает Associated Press, еще около 40 человек получили ранения. Взрыв прогремел на предвыборном митинге, целью нападения мог быть один из кандидатов в парламент, он доставлен в больницу в критическом состоянии. Это уже второй теракт на предвыборном митинге в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в городе Банну. Там погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения. Выборы в парламент Пакистана пройдут 25 июля.