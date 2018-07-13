Дело о гибели 23 человек на пожаре в психоневрологическом интернате в Воронежской области направлено в суд
Как передает «Интерфакс», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших директора и завхоза интерната. Пожар, на котором погибли люди произошел в интернате в декабре 2015 года.
Комментарии2
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trender 13 июля 2018 | 16:39
Повезло, всего 2,5 года расследовали. А могли бы и 25. Закон позволяет.
danko1 13 июля 2018 | 16:42
trender: Типичный пожар, убивающий людей, которые надумали жить после достижения пенсионного возраста.