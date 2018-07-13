Посла Греции в Москве сегодня вызывали на Смоленскую площадь...

МИД выразил ему протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд в республику еще двум гражданам России. Ранее сообщалось, что Москва не будет в качестве ответной меры высылать греческих дипломатов.

Суд в Греции решил экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию в ускоренном режиме. Об этом РБК сообщил его адвокат Тимофей Мусатов. По его словам, это постановление становится в ряд с уже существующим решением о выдаче Винника в США и в Россию, но имеет привилегию, так как это выдача по европейскую ордеру.