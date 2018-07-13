Трамп намерен обсудить с Путиным проблему ядерного оружия, Украину, Ближний Восток и вмешательство в выборы
Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным в Хельсинки проблему распространения ядерного оружия, Украину, Ближний Восток и вмешательство в выборы. Об этом президент США заявил по итогам своей поездки в Лондон. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует предстоящие переговоры Трампа с Путиным, но при этом указывает на необходимость вести диалог с Россией с позиции силы.
Комментарии8
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ramses333 13 июля 2018 | 16:36
Трамп намерен обсудить с Путиным проблему ядерного оружия, Украину, Ближний Восток и вмешательство в выборы
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Главное, чтоб у них семечек хватило.
ignachio 13 июля 2018 | 16:43
Трамп намерен обсудить с Путиным выборы ядерного оружия, Ближнюю Украину, и вмешательство в Восток.
Хорошо, что заранее объявил, Путин еще подумает, стоит ли ехать.
patrikk_1 13 июля 2018 | 16:46
Тереза Мэй приветствует предстоящие переговоры Трампа с Путиным, но при этом указывает на необходимость вести диалог с Россией с позиции силы...
Поставят В.Путина на горох и будут с ним разговаривать?
vilingrad 13 июля 2018 | 16:42
Мы не распространяем, мы оттуда ушли( три раза), настамнебыло, мынехакеры...
maik19_ 13 июля 2018 | 16:42
Раз решил обсуждать ядерную проблему, то возможно разрешит Ирану досоздать ядерное оружие для укрепления мира на Ближнем Востоке ...Ну а руководители Украины и без Трампа сами доразрушат Украину.
efilika 13 июля 2018 | 16:45
Намерен отчитать за противоправные действия? Даже за руку не пожмет? В таком случае лля путина все потуги зря.
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 16:45
"- Ну, рассказывай. Как обгонял... Как подрезал... "
radionews 13 июля 2018 | 16:46
Трамп это просто говорилка.
Госдеп нашел способ его нейтрализовать.
Побазарят с вованом за жисть, за политику перетрут, и каждый в свою норку.