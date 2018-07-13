Трамп намерен обсудить с Путиным проблему ядерного оружия, Украину, Ближний Восток и вмешательство в выборы

Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным в Хельсинки проблему распространения ядерного оружия, Украину, Ближний Восток и вмешательство в выборы. Об этом президент США заявил по итогам своей поездки в Лондон. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует предстоящие переговоры Трампа с Путиным, но при этом указывает на необходимость вести диалог с Россией с позиции силы.