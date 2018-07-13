Кирсан Илюмжинов намерен продолжать исполнять обязанности главы ФИДЕ
Он назвал решение Комиссии по этике абсолютно незаконным. По его словам, он был избран на пост президента ФИДЕ представителями 110 государств и его не могут отстранить три человека.
Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов отстранен от должности решением комиссии по этике. Эта мера связана не с деятельностью главы ФИДЕ, а с американскими санкциями. Такое мнение в эфире РБК высказал сам Кирсан Илюмжинов.
Он добавил, что собирается обжаловать свое отстранение в суде.
Комментарии4
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cattt 13 июля 2018 | 16:17
Надож аферист, который летал на корабле пришельцев еще не вытурен из федерации.
sasass 13 июля 2018 | 16:23
Под защитой он иноземцев- его может снять только главный гуманоид галактики Андромеды
yralez 13 июля 2018 | 16:24
Шизофреник, что с него взять.
Ему инопланетяне разьяснили.
konogen 13 июля 2018 | 16:34
А этих троих над собой не 110 государств выбирали?..