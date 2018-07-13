Кирсан Илюмжинов намерен продолжать исполнять обязанности главы ФИДЕ

Он назвал решение Комиссии по этике абсолютно незаконным. По его словам, он был избран на пост президента ФИДЕ представителями 110 государств и его не могут отстранить три человека.

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов отстранен от должности решением комиссии по этике. Эта мера связана не с деятельностью главы ФИДЕ, а с американскими санкциями. Такое мнение в эфире РБК высказал сам Кирсан Илюмжинов.

Он добавил, что собирается обжаловать свое отстранение в суде.