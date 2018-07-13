Андрей Исаев: «В России может появиться понятие «человек предпенсионного возраста»»

Об этом сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Инициатива рассчитана на то, чтобы люди, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, могли быть обеспечены работой, рассказал Исаев. По его словам, предполагается, что если работодатель решит уволить сотрудника предпенсионного возраста, об этом он должен будет сообщить в Рострудинспекцию. Кроме того, может быть запущена программа переподготовки таких людей, если они захотят сменить специализацию. Также, как отметил зампред фракции единороссов, необходимо разработать систему занятости россиян предпенсионного возраста в регионах. Между тем, какой именно возраст может считаться предпенсионным, Исаев не уточнил. По словам депутата, оформленное предложение будет озвучено позднее. Все эти сопроводительные меры могут быть внесены уже к первому чтению законопроекта об изменении пенсионной системы.

Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму проект постепенного повышения пенсионного возраста. Если он будет принят, то мужчины к концу реформы будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года.