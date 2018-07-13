Андрей Исаев: «В России может появиться понятие «человек предпенсионного возраста»»
Об этом сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Инициатива рассчитана на то, чтобы люди, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию, могли быть обеспечены работой, рассказал Исаев. По его словам, предполагается, что если работодатель решит уволить сотрудника предпенсионного возраста, об этом он должен будет сообщить в Рострудинспекцию. Кроме того, может быть запущена программа переподготовки таких людей, если они захотят сменить специализацию. Также, как отметил зампред фракции единороссов, необходимо разработать систему занятости россиян предпенсионного возраста в регионах. Между тем, какой именно возраст может считаться предпенсионным, Исаев не уточнил. По словам депутата, оформленное предложение будет озвучено позднее. Все эти сопроводительные меры могут быть внесены уже к первому чтению законопроекта об изменении пенсионной системы.
Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму проект постепенного повышения пенсионного возраста. Если он будет принят, то мужчины к концу реформы будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года.
Комментарии20
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glotov 13 июля 2018 | 16:08
Красивое название. Еще красивее звучит "человек постпенсионного возраста".
olegleon 13 июля 2018 | 16:11
glotov: "человек предпенсионного возраста женского пола кавказской национальности с неполной занятостью"
danko_viola 13 июля 2018 | 16:15
olegleon: а я знаю одну бабушку1 постпенсионного возраста из маями.
danko1 13 июля 2018 | 16:30
С учетом того, что это хряк сказал, что люди выходя на пенсию сразу умирают, то увеличение пенсионного возраста надо расценивать как увеличение продолжительности жизни, это означает, что решили людей до смерти заставить работать.
Но с учетом того, что у людей предпенсионного возраста не будет ни работы ни пенсии, то пенсионного возраста они не доживут.
Сволочи, которые пытаются бредом преступления оправдать, но возвращать награбленные триллионы в Россию не собираются.
lager23 13 июля 2018 | 16:39
danko_viola:
Виола, от тебя пахнет рокфором или это нестиранные носки в туфлях?
Ты ходишь в баню или боится встретить там коклотролей?
pyco_mypucmo 13 июля 2018 | 16:12
Сыр-бор весь из-за одного ПОСЛЕпенсионного, присохшего к трону. Отцарапать нЕкому - страна героев, мля.
efilika 13 июля 2018 | 16:34
pyco_mypucmo: увы, терпим. Писатели, типа olegleon, не беспокоятся.
agriment 13 июля 2018 | 16:09
"человек предпенсионного возраста"
- "Чел Пред Пенс Воз"
или, совсем кратко, "ЧППВ" - Человеку Пи Пец Возрастной
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 16:10
в России уже давно прижилось понятие "депутан Исаев свиная рулька"
rampa 13 июля 2018 | 16:12
значит теперь за год до наступления предпенсионного возраста увольнять будут? )))
galina6837 13 июля 2018 | 16:12
То есть, увольнять предпенсонера можно. Главное, сообщить об этом в Рострудинспекцию.
plank1957 13 июля 2018 | 16:17
Гораздо продуктивнее было бы внести понятия "депутат-идиот" и "сенатор-тупица". Можно добавить "министр-ворюга".
lager23 13 июля 2018 | 16:42
plank1957: или "преседент-недоумок со стажем"
platonnekafrin 13 июля 2018 | 16:17
Исаев на своей коленке может долепить всё, что угодно. А уж реформу то, где не один десяток миллионов рабтяг ограбят, в бумажку завернуть да с прибаутками шуточками - одно удовольствие.
Исаев, ты не вечный, но доживешь до спроса. Такое понятие как "человек морально опущенный", оно уже есть.
natayak 13 июля 2018 | 16:23
Уроды ненормальные, как же достали.
proxozhij 13 июля 2018 | 16:25
"Сменить специализацию" перед пенсией? — Они каким местом думают? Щаз, все старичье рванет в ПТУ.
sasass 13 июля 2018 | 16:26
Доиграются стервецы...
yralez 13 июля 2018 | 16:27
Ему можно предлагать......эту харю за неделю не ......
Еще эта харя известна тем, что лет 15-29 сидит в комитете по социальным вопросам , т. .е прославлен успешным противодействием социальным законам.
trans 13 июля 2018 | 16:32
В провинции после 40 очень сложно найти работу, чего уж говорить про после 50. А искать работу после 60 вообще анекдот.
Но путинская власть типа не в курсе. Хотя вполне возможно что не в курсе, ей просто плевать.
lager23 13 июля 2018 | 16:35
Человек предпенсионного возраста...
Исаев, к чему эти церемонии? Правильное название будет — живой труп!
Наберитесь смелости, мордатый депутат, и говорите людям правду, как она есть!