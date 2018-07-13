ВЦИОМ: «Рейтинги власти прекратили свое падение»
По данным опроса ВЦИОМ, сейчас деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% респондентов. Неделей раньше этот показатель составлял 62,5%. Более чем на процент увеличилось число одобряющих деятельность Дмитрия Медведева – теперь у него чуть более 31%, а работу кабинета министров в целом положительно оценивают 38% респондентов, предыдущий показатель – 36,3%. Что касается рейтингов доверия политиков, то за неделю они изменений не претерпели, его возглавляет Владимир Путин с показателем 37,6%.
Комментарии31
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jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 16:09
Несколько слов о санкциях по отн. к России. Ибо у местной ботвы, произрастающей в комментах "Эхо" полное непонимание происходящего))
Лично Я пришёл к выводу, что вся эта движуха с санкциями - всего лишь инфошум, пиар Запада для своего охлоса.
Объясняю.
Вот лично Я работаю на один западный лейбл в промышленности, с отделением в России и представительством в Москве. Так вот, были громадные опасения пару лет назад у Меня. И? всё норм, заказы чуть упали, и всё! Сейчас идём в рост. И з\п в у.е. повышают Мне по контракту.
Лично у Меня есть критерий положения дел в экономике - это продажа авто населению. Рост идёт, после спада. И по сравнению с Украиной, которая цэ Эвропа, продажа новых авто - в 4-5 раз (!) больше на душу населения в 2017 г, вторичный рынок б\у авто тоже выше. Более 2,3 рынка - иномарки рос. сборки - Camry, RAV-4, Polo/ Duster etc. Кста, Vesta - норм. бюджетное авто. Зато у хохлят - безвиз, сбылась мечта идиотофф. А у меня - виза, но ведь без проблем езжу в Европу)))
Общаюсь с банкирами иногда, соседями по даче. Стародачный посёлок, кого там только нет - и банкиры, и гэбисты, и бывшие герои соцтруда)). Банкиры говорят, что даже отключение от СВИФТ - ничего критичного по большому счёту.
Реально от санкций пострадали только Вексельберг и Дэрипаска,а они Мне никогда не нравились. Ну и 3-4 тыс чел на предприятиях, хотя, говорят, всё уже стабилизировалось.
Титан. Американские ВВС зависят на 100% от русского титана. Поэтому US ввели огр. барьеры на сталь и алюминий для всего мира, но не на русский титан...
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 16:11
jjuddgge_ddrredd: ЕДИНСТВЕННЫЕ РЕАЛЬНЕ САНКЦИИ это только в иранско-северокорейском формате. Если Запад введёт эмбарго на нефть и газ из России, это единственные эффективные санкции, от которых нам всем в России будет очень-очень плохо, всё остальное - блеф. Но, насколько Я понимаю, 70% соляры, продающейся в Европе - из нефти российского происхождения, несмотря на высокое содержание серы там, в нефти. Не думаю, что это произойдёт.
И, судя по всему, Северный поток-2 будет-таки построен. Германия - под колпаком у Путина же. Трамп сказал. И он - прав. Шредер опять же. Да, Европа коррумпированна и Путин покупает истэблишмент там. Но, при всём Моём неприятии Пути и его коррупционной Вертикали Власти, Я - за Северный поток-2, ибо Я - за достаток в своей семье и в России целом. А достаток, деньги - это инструмент, который помогает человеку быть счастливее и жить достойно.
Путя - хафнюк, конечно. И что? Имеем то, что имеем. В жизни нет ничего идеального.
"Каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает" (с, Гегель)
Хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 16:13
Путя, конечно, слабак по большому счёту. Плюс полностью некомпетентен в экономике, владеет только одним инструментом управления страной - гэбистские трюки.
Как все помнят, год назад Я очень резко высказывался о Путе на "Эхо", потом Меня зОбанили, и Я очень-очень долго не появлялся в комментах здесь - не было времени, да и зачем посещать помойку, в которую превратились комменты на "Эхо". Сейчас у Меня появилось немного свободного времени, в Москве - жара, ничем полезным заниматься нет желания, лень, жара. поэтому Я посещаю опять вас. Enjoy!)))
Да, Путя - слабак. Но с другой стороны, посмотрите на того же Порошенко - ведь полное ничтожество, но хохлята ведь проголосуют за него на выборах скоро, однозначно! Или та же неадекватная бабулька Меркель, которая открыла границы Европы для мигрантофф, которые уже раком поставили всю Европу. Или самодовольный и глупый наполеончик, французский Микрон - пустое место же, с женой, старже его на 24 (!) года. Кста, у Меркель и Микрона нет детей, а уПути хотя бы дети и внуки есть.
И вернул Крым домой. Это в плюс Пути. Не ожидал. Возможно, это его единственный сильный поступок в жизни. Или дороги. Ну просто отличные в Москве. Лучше чем в NYC или Париже. Был недавно в Пскове. Много лет там не был. Дыра-дырой была. Теперь -как Европейский город, чистый, подремонтированный. И кста, уровень жизни в России намного выше, чем на той же Украине.
Но в целом, Путин - слабак конечно. Коррупция, кумовство, с такими ценами на нефть и ресурсы, Россия могла бы быть гораздо более успешна, а население могло бы иметь гораздо-гораздо более высокий СТАНДАРТ ЖИЗНИ
danko1 13 июля 2018 | 16:22
jjuddgge_ddrredd: Неужели кто-то верит наглому ВЦИОМа?
Грош цена этим опросам при диктаторских режимах, когда они озвучивают спущенную цифру Кремля.
luger_max_otto 13 июля 2018 | 16:34
Почему же: среди тех, кого отобрал живущий с денег, проходящих через Путина, ВЦИОМ вполне достижим подобный результат.
"За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявок!"- сказано давно, но верно :)
pyco_mypucmo 13 июля 2018 | 16:22
jjuddgge_ddrredd: товарищ прапорщик не одобрит накаты на Путина. А с тем, что в России становится всё радостнее и радостнее согласен. Богатеет страна из года в год.
cattt 13 июля 2018 | 16:23
jjuddgge_ddrredd: тонко тролишь!
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 16:37
cattt: Да, троллю демшизу, конечно.
Но ведь всё, что написано - ПРАВДА.
Или есть какие-нибудь возражения по сути написанного?
Давайте, излагайте, Ждём-с.
ЗЫ. Я вот и не знаю, кто более жалок и смешон - поцреоты, молящиеся на Путю или демшиза, живущая с Путей в своих пустых головах, где кроме Пути - ничего нет.)))
Хе-хе.
lager23 13 июля 2018 | 16:28
jjuddgge_ddrredd: при упоминании Меркель или Макрона вы не учитываете того, что их государства саморегулируются и не столь зависимы от припадков руководства, как РФ,
А, рассуждая об экономической ситуации в стране забываете об инерции сглаживающей самоубийственные фьючерсные ставки Путена на рост нефти в сторону 200$....мы только начали входить в зону "вчерашних ошибок" кремлепутов и будем понимать это всё отчетливее (включая ваших соседей по даче) с каждым днём, к сожалению. Путен не слабак, Путен — лузер!
tks 13 июля 2018 | 16:35
jjuddgge_ddrredd:
Ваш пост так и пишет самодовольством и чванливостю. Но - интересно.
eniro 13 июля 2018 | 16:17
jjuddgge_ddrredd: Это ты, дедушко, за 5 минут из головы написал? А мне сдается, что ты, фраерок, эту "домашнюю заготовку" всю предыдущую ночь в банки закатывал. Тему прочти. Еще и очки(шляпу) надел... )
jjuddgge_ddrredd 13 июля 2018 | 16:40
eniro: Объясняю для пустоголовых.
Свои комменты я пишу заранее, конечно.
Ну а пустоголовый, вроде вас, может напрягать только своё многострадальное очко в комментах.
В этом - принципиальная разница между вами и Мной.
Всё, всем чао. Пока, бедолаги)))
plank1957 13 июля 2018 | 16:09
Интересно, для кого ВЦИОМ выпустил этот релиз? Для власти или обывателей?
rampa 13 июля 2018 | 16:19
plank1957: видимо ВЦИОМ втык от кого надо получил за свой предыдущий опрос )))
polsan 13 июля 2018 | 16:26
plank1957: за деньги ВЦИОМ выпустил, за деньги! ))
olegleon 13 июля 2018 | 16:09
"- рейтинги, стоять! раз-два"
motooppic 13 июля 2018 | 16:10
Путин-лучший Президент, которых знал мир. От Эха Москвы желаем Путину дальнейших успехов в строительстве демократии в России, и всего самого хорошего. Народ за Путина, и это главное. Вместе-мы сила!
aleksei123m 13 июля 2018 | 16:18
motooppic: Записки из сумасшедшего дома?
blindpew_33 13 июля 2018 | 16:45
aleksei123m: Да нет.
Похоже, в пригожинской конторке решили сэкономить и заменить живых придурков на программных ботов. Тупых и примитивных, зато бесплатных и работающих круглосуточно.
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 16:13
86% населения согласны, из них 50% не поняли вопроса.
lager23 13 июля 2018 | 16:16
Враньё в стране вранья, воров и терпил....( СВВТ ), кстати неплохое название для клептократии!
sempai 13 июля 2018 | 16:18
Как много в стране чиновников и подневольных власти людей оказывается...ВЦИОМ вместе с опросом провел параллельно и перепись этих врагов простого народа...
gregor 13 июля 2018 | 16:18
ВЦИОМ: «Рейтинги власти прекратили свое падение»
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Вот позвонил Песков от имени Кремля в ВЦИОМ и сразу рейтинги власти прекратили свое падение .
Вот что кремль животворящий делает.... раз и ...... не падает ....раз и поднялся .... .И никакой виагры .
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 13 июля 2018 | 16:19
Значит можно еще повышать пенсионный возраст!
yralez 13 июля 2018 | 16:19
Всё, дальше холуи боятся донести челобитные до пахана.
Слишком много челобитных стало.
polikarpich 13 июля 2018 | 16:21
Похоже, ошибочка вышла с порядком этих цифр. Там запятую нужно налево передвинуть, то бишь уменьшить в 10 раз. Вот тогда больше похоже на реальное положение вещей.
gennady_77 13 июля 2018 | 16:24
сегодня впервые за последнее время усну спокойно, после этой новости.
tks 13 июля 2018 | 16:30
Да неужто?? Правда что ли??
А чем президент Путин (рейтинг 63,4%) отличается от политика Путина (рейтинг 37,6%)? Кто бы мне разъяснил эту оказию? ;)))
sasass 13 июля 2018 | 16:31
Это значит власть решила идти на аролом по пенсионной реформе...
bondarenkovg 13 июля 2018 | 16:35
Рейтинг опустился на дно, но снизу шибко забарабанили...
good_sadness 13 июля 2018 | 16:41
Либералы! Молитесь на Путина не жалея лба
Без Путина в России не завидна будет ваша судьба.
Не дай Бог, власть перейдёт толпе
То тогда всем вам висеть на фонарном столбе!