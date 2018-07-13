ВЦИОМ: «Рейтинги власти прекратили свое падение»

По данным опроса ВЦИОМ, сейчас деятельность президента Владимира Путина одобряют 63,4% респондентов. Неделей раньше этот показатель составлял 62,5%. Более чем на процент увеличилось число одобряющих деятельность Дмитрия Медведева – теперь у него чуть более 31%, а работу кабинета министров в целом положительно оценивают 38% респондентов, предыдущий показатель – 36,3%. Что касается рейтингов доверия политиков, то за неделю они изменений не претерпели, его возглавляет Владимир Путин с показателем 37,6%.