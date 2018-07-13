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16:00, 13 июля 2018

Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, но только когда оно поступит в администрацию президента

Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына, но только когда оно поступит в администрацию президента. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Такие случаи в законе не прописаны. Там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования. Действительно нам известно стало из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит, безусловно, оно будет рассмотрено. Но тут нет каких-то конкретных сроков».

Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации террористического сообщества.

Комментарии

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archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 16:08

" Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова, но только когда оно поступит в администрацию президента "

- письмо поступило в админисрацию пересидента?
- вы не поверите, его потеряли

danko1 13 июля 2018 | 16:15

archibald_dandy_esquire: Письмо отправили в 20-х числа июня.
Это в России так плохо почта работает или плохо работают Путин с Песковым?

neyexo 13 июля 2018 | 16:24

danko1:
заступлюсь за Пескова
Ответ мог быть такой - президент получает десятки тысяч писем - все они рассматриваются и т.д., в порядке очередности. Длиться очередь может месяцы

olegleon 13 июля 2018 | 16:27

danko1: а отследить его по номеру никак не получается у вас?

cattt 13 июля 2018 | 16:15

archibald_dandy_esquire: За намерение взорвать идолище ленина, могут дать 20 лет только бандиты путинские.

tks 13 июля 2018 | 16:21

Письмо датировано 22.06. полагаю, где-то близкого латой сдано в приемную АП на Старой Площади. По закону, срок ответа - месяц. Кому "ещё не поступало"? Разве что, лично ВВП?

olegleon 13 июля 2018 | 16:30

tks: «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». именно граждан РФ. и 30 дней со дня регистрации или получения по почте.

fio_net 13 июля 2018 | 16:25

итальянская забастовка в Кремле что ли?

motooppic 13 июля 2018 | 16:27

урода Сенцова зя яй*а и на фонарный столб родвесить. Только так надо с террористами поступать. И тогда демократия восторжествует!

vserg 13 июля 2018 | 16:38

Ага, ну потяните еще, чтобы мужик помер.

sniper777 13 июля 2018 | 16:40

Надо было обращаться к Пидру Пидрошенко, он бы враз сделал помиловку после очередного стакана горилку не потребовав закуси!
Даёшь всем террористам свободу!!!!!)))))))

disdai 13 июля 2018 | 16:43


Кремль рассмотрит прошение матери Олега Сенцова о помиловании ее сына...

Эх, Маманя! Не понимаете Вы, что Ваш Сын - заложник!
Этот самый путин мудрит с целью вызволить из американского плена своего оружепродавца бута.
Вот встретится с Трампом и предложит обмен.
Вот тогда все и будет ясно.
Помилует душеГуБ путин Вашего сына или нет!

vlabar1960 13 июля 2018 | 16:46

Сенцов ещё не достаточно мертв для кремля. Кремль помилует, совершит акт милосердия, когда Сенцову останется пять минут до смерти.

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