Сбербанк и Тинькофф-банк запустили первую на рынке услугу взаимного перевода средств по номеру мобильного телефона
Один из руководителей Сбербанка Игорь Мамонтов сообщил, что с сегодняшнего дня сервис постепенно открывается для клиентов и станет полностью доступен до конца июля. Комиссия за использование услуги составит 1%.
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eniro 13 июля 2018 | 15:53
"Боже, пропал дом… (Сбербанк), что будет с паровым отоплением?"(С)