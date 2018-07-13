Россиянин избил польского дипломата на рейсе Иркутск-Москва

Как сообщили «Интерфаксу» в медслужбе аэропорта «Шереметьево», туда после прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши. Во время полета один из россиян набросился на него с кулаками без видимых причин и нанес ему множественные удары. Полицейские задержали хулигана в Москве.

Польское посольство намерено обратиться к российским властям с просьбой привлечь виновного к ответственности.

Что касается дипломата, то, как сообщают польские СМИ, он уже вернулся на родину.