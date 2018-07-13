Россиянин избил польского дипломата на рейсе Иркутск-Москва
Как сообщили «Интерфаксу» в медслужбе аэропорта «Шереметьево», туда после прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши. Во время полета один из россиян набросился на него с кулаками без видимых причин и нанес ему множественные удары. Полицейские задержали хулигана в Москве.
Польское посольство намерено обратиться к российским властям с просьбой привлечь виновного к ответственности.
Что касается дипломата, то, как сообщают польские СМИ, он уже вернулся на родину.
Комментарии37
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tvitov66 13 июля 2018 | 15:38
Наверное наш высокодуховный гражданин так спасал наш самолет, что бы тот не повторил подвиг под Смоленском
vavylo 13 июля 2018 | 16:34
" ...с ушибами обратился польский дипломат"
- Это были не ушибы, а распечатанная нота протеста российского МИД. ))
Йо!
sergo_25_26 13 июля 2018 | 15:43
он не любил НАТО.
blindpew_33 13 июля 2018 | 15:44
Конечно, всякое бывает.
Но в "без видимых причин" я как-то не очень верю.
Возможно, поругались из-за чего-то.
Или банально пьяная драка.
Акцентироваться на гражданстве и дипломатическом статусе я бы так с ходу не стал.
testmeter 13 июля 2018 | 15:49
blindpew_33: "в "без видимых причин" я как-то не очень верю... Акцентироваться на гражданстве и дипломатическом статусе я бы так с ходу не стал" ///
Что правда, то правда. Видимая причина - в ключевом слове "Россиянин". Тут и всё сразу ясно и понятно. Движение скреп, так сказать...
doc10_vikt 13 июля 2018 | 16:02
"После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полета один из пассажиров - россиянин вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары", - рассказали "Интерфаксу" в медслужбе Шереметьево.
По информации источника, конфликт произошел на бытовой почве. "По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", - сообщил собеседник "Интерфакса".
Хулиган был задержан полицейскими.
Пьянь она и есть пьянь.
seryj_wolk 13 июля 2018 | 16:08
doc10_vikt: Пахнуло рфским духом, то бишь вонью.
efilika 13 июля 2018 | 16:05
blindpew_33: акцент сделаем на информационных службах доступных радио и теле каналов. Сколько там грязи выливается в адрес европейцев? Мозг обывателя не фильтрует потоки лжи
vovan72 13 июля 2018 | 16:34
blindpew_33: Обыкновенный быдло-путинец
neyexo 13 июля 2018 | 15:44
Дипломат неприкосновенен, но для государства.
Гражданам все равно, есть у него иммунитет или нет.
В этом случае дипломат равен с другими перед дебоширом
olegleon 13 июля 2018 | 15:44
ну все же знают, что в самолётах на каждом рейсе кого-то избивают и, главное, без видимых причин.
это из-за курения КВС сажает самолёт в ближайшем аэропорту, а когда избивают дипломата, то пилот на это внимания не обращает, думая "ну убьют, так убьют"
tvitov66 13 июля 2018 | 15:57
olegleon: последние лет 15 летаю практически ежемесячно (работа такая), но при мне НИРАЗУ никаких драк не было ... хотя может у вас более высокодуховная статистика, я все больше за кардон ...
olegleon 13 июля 2018 | 16:07
tvitov66: и при мне никаких драк не было. так что что-то совсем не верится в "без видимых причин"
hz6691 13 июля 2018 | 15:46
Фотографировал стратегические объекты через иллюминатор.
al298 13 июля 2018 | 15:51
прочитайте у Достоевского "Братья Карамазовы". Там тоже был поляк один. Настолько спесивый и высокомерный, что по ходу чтения хотелось ему морду набить. Поляки своим высокомерием и спесью отличаются - это их национальная черта. И за это они часто отгребают. Не удивлюсь, что и тут тот самый случай
chichanik 13 июля 2018 | 16:01
al298: Достоевский ненавидел поляков,это известный факт.
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 16:06
chichanik: " Достоевский ненавидел поляков, "
поляки всегда обыгрывали пьяненького Достоевского в карты, поэтому он их ненавидел
noxepy_7_40_ 13 июля 2018 | 16:09
archibald_dandy_esquire: Шулера и жулики. Любить их за это?
not_old_teacher 13 июля 2018 | 16:20
noxepy_7_40_: нельзя говорить о нации вцелом, судя по одному человеку. даже по двум. а то, что вам попадались именно такие, так это "рыбак рыбака".
noxepy_7_40_ 13 июля 2018 | 16:28
not_old_teacher: Поросёночек, кажется ты ошибся. По моему, твой комментарий следовало бы отправить тем. кто судит о русских по "россиянину" "избившему" польского дипломата.
motooppic 13 июля 2018 | 15:52
дипломат нажрался, и непотребно себя вел, вот наш мужик его и успокоил как мог. Демократически это одобряем!
vsveter 13 июля 2018 | 15:53
Поляки любят устраивать провокации - хлебом не корми. Да и почему экипаж не вызвал полицию ? Значит и драки не было. Получил один подзатыльник и сопли размазывает.
nasar2 13 июля 2018 | 15:53
Это наш родной ура-патриот,видать тоже дебил как и все!
noxepy_7_40_ 13 июля 2018 | 16:02
nasar2: Внимательно новость читали? Там же написано "россиянин". Не украинец.
abuvgrobu 13 июля 2018 | 15:56
Во время полета один из россиян набросился на него с кулаками без видимых причин и нанес ему множественные удары.
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Вероятнее всего только лишь один надменный вид этой свиньи вызвал у человека соответствующую реакцию..
demosua 13 июля 2018 | 16:31
abuvgrobu: и кто же из них свинья, а кто человек?
mechanicians 13 июля 2018 | 15:57
По наглой польской морде.
chichanik 13 июля 2018 | 15:58
Экипаж самолёта обязан был доложить о ЧП. Россиянина должны были арестовать по прибытию.
parasuk_ 13 июля 2018 | 16:03
chichanik: За что? Может он защищался от наглого польского дипломата :)
noxepy_7_40_ 13 июля 2018 | 16:05
В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела. И тогда Битов произнес речь. Он сказал:
- Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно - простите. Потому что я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.
- Ну, и как было дело? - поинтересовались судьи.
- Дело было так. Захожу в "Континенталь". Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, - воскликнул Битов, - мог ли я не дать ему по физиономии?!
pravdatut 13 июля 2018 | 16:09
Это после футбола. Много тронулось умом. Лечится и мужикам и женщинам необходимо.
vavylo 13 июля 2018 | 16:11
" ...с ушибами обратился польский дипломат"
- Это были не ушибы, а распечатанная нота протеста российского МИД. ))
Йо!
askold_rurik 13 июля 2018 | 16:15
Такое вот "совпадение".
Пострадавшим "случайно" оказался польский дипломат.
И наказания конечно не последует.
zabava 13 июля 2018 | 16:22
askold_rurik: Аскольду аскольдово, а дебоширу дебоширово! Не жуй сопли, как тот епломат!
zabava 13 июля 2018 | 16:25
askold_rurik: Вот пидры эховские! И сказать толком не дають.
zabava 13 июля 2018 | 16:27
Поделом! Задело, так за дело!
yazva_sibirskaya 13 июля 2018 | 16:47
Страна совсем одебилилась