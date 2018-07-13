Спецслужбы Германии заявляют о российской кибер-атаке на несколько немецких средств массовой информации, а также организацию по химическим исследованиям. Как пишет издание Bild, в осуществлении атак подозревается хакерская группа «Sandworm», которая, как считают в Германии, подчиняются службе военной разведки ГРУ. Ведомство по охране конституции ФРГ сообщает, что прошла волна целевых фишинговых атак и, вероятно, она еще продолжается.