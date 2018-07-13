Спецслужбы Германии заявляют о российской кибер-атаке на несколько немецких средств массовой информации
Спецслужбы Германии заявляют о российской кибер-атаке на несколько немецких средств массовой информации, а также организацию по химическим исследованиям. Как пишет издание Bild, в осуществлении атак подозревается хакерская группа «Sandworm», которая, как считают в Германии, подчиняются службе военной разведки ГРУ. Ведомство по охране конституции ФРГ сообщает, что прошла волна целевых фишинговых атак и, вероятно, она еще продолжается.
Комментарии11
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danko1 13 июля 2018 | 15:40
ЧМ завершается и начинаются обычные будни преступлений Кремля.
minerr 13 июля 2018 | 15:53
danko1: Ага...а еще гэбисты Юнкера на натовской стрелке опоили и, судя по виду его штанов, наложили туда по полной.
glotov 13 июля 2018 | 16:05
danko1: Это - вброс накануне встречи " в верхах".
olegleon 13 июля 2018 | 15:42
интересно, а в России, по данным западных спецслужб, есть хоть что-то, что не подчиняется военной разведке или ФСБ?
proxozhij 13 июля 2018 | 15:55
olegleon: "интересно, а в России, по данным западных спецслужб, есть хоть что-то, что не подчиняется военной разведке или ФСБ?" — Есть — Путин, потому что они ему подчиняются. И это все.
minerr 13 июля 2018 | 16:00
proxozhij: Ну вот, как обычно, свидомый назвал Путина главным Богом - ему ведь все, абсолютно всё, подчиняется на этой планете.
proxozhij 13 июля 2018 | 16:23
minerr: До какого идиотизма Путин довел русских. Все кто против — украинцы. Страна дебилов.
jurmak 13 июля 2018 | 15:55
А вы докажите
zhvure 13 июля 2018 | 15:58
не знаю как на немецком будет highly likely, но тема таже
russky77 13 июля 2018 | 15:58
В свете политики Меркель по отношению к путину, Германия должна извиниться перед Россией и, на всякий случай, перед кадыровым за высказывания своих спецслужб и прислать кремлю партию новейших компьютеров. Еще турбин для Крыма, бабла на распил по газопроводу и какие-нибудь санкции снять...
ematveev 13 июля 2018 | 16:09
Кто-нибудь скажите всем этим спецслужбам в Германии, Англии и прочих США, что такой службы "ГРУ" уж сто лет как нет.
Смените уж тексты в конце-то концов...