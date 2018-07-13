Два российских военных самолета сегодня четырежды нарушили опознавательную зону Южно-Корейской ПВО
Два российских военных самолета сегодня четырежды нарушили опознавательную зону Южно-Корейской ПВО, — сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, российские самолеты покинули опознавательную зону после того, как в воздух были подняты истребители. Анонимный источник из Объединенного кабинета начальников штабов Южной Кореи заявил агентству, что речь шла о российских бомбардировщиках Ту-95. Он утверждает, что российские самолеты уже несколько раз в течение этого года нарушали границы опознавательной зоны ПВО, однако южнокорейская сторона впервые зафиксировала четыре нарушения за один день.
Комментарии29
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tag188 13 июля 2018 | 15:37
Пусть радуются, что корейцы -- не турки.
А то опять бы пришлось кричать об ударе в спину.
olegleon 13 июля 2018 | 15:39
tag188: если попытаются сбить ракетоносец с ядерным оружием, то никто ничего кричать не будет уже
tag188 13 июля 2018 | 15:51
olegleon: kamen_12: И что будет-то??
Сбит самолет-нарушитель. Максимум, вы тут оба повизжите в комментариях.
Изучи инциденты времен Холодной войны. И сбивали советские самолеты, и даже налет на советские аэродромы на Дальнем Востоке был. И ничего.
kamen_12 13 июля 2018 | 15:54
tag188: Нападение на РФ, со всеми вытекающими.
tag188 13 июля 2018 | 16:07
kamen_12: Нападение на РФ? То есть это корейский бомбардировщик, возможно с ядерным оружием вторгся в воздушное пространство РФ?
Как раз, если такой самолет собьют -- никто слова не скажет. Не известно, что там на уме у летчика. Это не пассажирский самолет.
olegleon 13 июля 2018 | 16:20
tag188: ты бы сделал хотя бы вид, что понимаешь разницу между воздушным пространством и опознавательной зоной ПВО. это два разных понятия.
её первыми придумали китайцы, но американцы "положили с прибором" на это изобретение и спокойно летают в этой зоне, не нарушая воздушное пространство Китая.
так и тут. попробовали бы корейцы сбить российский военный самолёт вне своего воздушного пространства и никто бы не стал их защищать.
tag188 13 июля 2018 | 16:39
olegleon: попробовали бы корейцы сбить российский военный самолёт вне своего воздушного пространства и никто бы не стал их защищать
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Если что, то тут каждый утюг визжал, что турки сбили российский самолет НАД ТЕРРИТОРИЕЙ СИРИИ. И ни-че-го. Ну НИЧЕГО бы не было. Абсолютно. Истерики в российских СМИ никого не волнуют.
Ты покричишь в комментариях, летчикам посмертно медальки дадут, может пару ящиков корейских телефонов бульдозерами раздавите.
olegleon 13 июля 2018 | 16:04
tag188: и сколько же самолётов-нарушителей с ядерным оружием сбили за всё время?
tag188 13 июля 2018 | 16:30
olegleon: А сколько самолетов лезут нарушать чужие границы с ядерным оружием на борту? По каким признакам ты определяешь, есть ли в данный момент на борту ядерное оружие?
И вообще, если ты в своем уме, то не будешь нарушать чужие границы на военном самолете, тем более с ядерным оружием.
Ты понимаешь, что это ВОЕННЫЙ самолет. Вооруженный. И поэтому его де-юре имеют право спокойно сбить. Может летчик с ума сошел, и непонятно зачем он сюда летит.
Распричитался о ядерном оружии. Да плевать на него. Потом разберутся, было оно там или нет.
К тебе во двор где дети играют, залез кто-то с ружьем на перевес, а ты его целовать будешь?
И вообще, привыкай искать информацию сам. Есть и пропавшие при невыясненных обстоятельствах Ту-95 в Норвежском море, и потерянные Ту-16, от которого американцы передали только тела для захоронения. И заметь -- эти самолеты ничего не нарушали. США и СССР даже соглашение подписывали для того, чтобы избегать инцидентов в воздухе. А инцидентов полно. И они были в международном пространстве. И никто войну начинать не стал. А в данном случае -- тем более было бы без последствий.
olegleon 13 июля 2018 | 16:33
tag188: имеют право сбить, но только в случае, если он нарушил международные воздушные границы государства. ты где нарушение увидел, что так раздухарился???
даже турки и то привязались, что Су на несколько секунд нарушил воздушное пространство Турции. а тут то ты где нарушения узрел?
lager23 13 июля 2018 | 15:55
olegleon: кому и гужевой транспорт — ракетоносец...
kamen_12 13 июля 2018 | 15:40
tag188: Стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Спятил что-ли?
tvitov66 13 июля 2018 | 15:41
kamen_12: а как им еще люд пужать в преддверии знаменательной встречи?
kamen_12 13 июля 2018 | 15:47
tvitov66: Если вам понятно, значит и Трампу все будет ясно.
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 15:49
tvitov66:
дятлу неймётся - теперь задумал две Кореи объединить, что ли? женщин и детей приготовил, чтобы за ними наступать?
platonnekafrin 13 июля 2018 | 15:49
kamen_12: Да прям уж " с ядерным оружием". За коксом они в Аргентину мотались. Туда с дипломаткой Захаровой, оттуда с грузом и приставучей бабой.
kamen_12 13 июля 2018 | 15:51
platonnekafrin: Да ясно, кокс, деньги пенсионеров, воры и проч.
tvitov66 13 июля 2018 | 16:00
kamen_12: тогда объясни неразумным - куда деваются сверхдоходы из бюджета, если там заложена нефть по $40, а она $80 ???? Почему при такой прорве незапланированных доходов нужно поднимать пенсионный возраст и НДС?
jetsam 13 июля 2018 | 15:37
почту из кремля Ыну везли. промахнулись - глонасс заглючил.
hz6691 13 июля 2018 | 15:43
Наша неимющаяаналогов система подавления gps сработала, но не там где нужно.
lager23 13 июля 2018 | 15:53
Ту-95..... корейцы сели бы в эту советскую турбовинтовую рухлядь и через два часа полёта охренели бы от этой посудины, нарушение чужих границ им показалось бы детской шалостью на фоне шума и отсутствия полноценного сортира на борту..... боюсь они вообще бы потерялись в пространстве и не вернулись на базу!
proxozhij 13 июля 2018 | 15:58
Опять пьяные летают, ну им хоть кол на голове теши.
andre_klimov 13 июля 2018 | 16:46
proxozhij:
А трезвыми летать на этом - только для самоубийц.
zhvure 13 июля 2018 | 16:00
Ну и чё? летают, тренируются, заодно тренируют ваши ПВО
abuvgrobu 13 июля 2018 | 16:06
Вспоминается старый анекдот:
Старый дипломат дает студенту задание:
Ситуация:
"Наш военный самолет нарушил воздушное пространство Африканской Республики. Они заявили ноту протеста. Составьте ответ."
Через час , читая ответ:
"Ну , молодой человек, в целом хорошо, только черножoпый пишется через "о", обезьяна с маленькой буквы, а после наxep надо поставить запятую
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janychar 13 июля 2018 | 16:13
Зачем?
gregor 13 июля 2018 | 16:14
Два российских военных самолета сегодня четырежды нарушили опознавательную зону Южно-Корейской ПВО
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Нарушая границу российские военные пели песню ;-" Хотят ли русские войны "......
svoi216 13 июля 2018 | 16:27
Заблудились как псковские десантники на Донбассе
putin_itogy 13 июля 2018 | 16:36
Пожалели.
Не стали валить.
А могли бы.
Баш на баш..
За путиным должок будет.