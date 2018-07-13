Два российских военных самолета сегодня четырежды нарушили опознавательную зону Южно-Корейской ПВО, — сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, российские самолеты покинули опознавательную зону после того, как в воздух были подняты истребители. Анонимный источник из Объединенного кабинета начальников штабов Южной Кореи заявил агентству, что речь шла о российских бомбардировщиках Ту-95. Он утверждает, что российские самолеты уже несколько раз в течение этого года нарушали границы опознавательной зоны ПВО, однако южнокорейская сторона впервые зафиксировала четыре нарушения за один день.