Следственный комитет предлагает в уголовный кодекс две новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок

Как сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьями «ненадлежащее оказание медицинской помощи», «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» и «незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности». Сейчас преступления, связанные с врачебными ошибками, квалифицируются по нескольким статьям, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, — добавила Петренко.