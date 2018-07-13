Следственный комитет предлагает в уголовный кодекс две новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок
Как сказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьями «ненадлежащее оказание медицинской помощи», «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» и «незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности». Сейчас преступления, связанные с врачебными ошибками, квалифицируются по нескольким статьям, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, — добавила Петренко.
Комментарии5
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proxozhij 13 июля 2018 | 16:05
Да прям за поступление в мединститут карать, потому что это уже мафия.
delovoy_podolsk 13 июля 2018 | 16:07
Все эти законодательные поводы для возбуждения дел против врачей: «ненадлежащее оказание медицинской помощи», «сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» и «незаконное осуществление медицинской и фармацевтической деятельности» в первую очередь должны быть применимы к государству Российскому и её чиновникам от здравоохранения. Именно они являются первопричиной, почему российский врач полноценно не может оказать помощь больному на территории РФ, выписать действенное лекарство или поставить правильно диагноз в соответствии с современными нормами здравоохранения в мире.
vikwlad 13 июля 2018 | 16:08
А может ли ошибка считаться преступлением?
maik19_ 13 июля 2018 | 16:11
Хорошие законы ! Вот бы и в Израиле такие...
gregor 13 июля 2018 | 16:23
Следственный комитет предлагает в уголовный кодекс две новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок
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Кому предлагает ?