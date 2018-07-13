Сад имени Анны Политковской открылся сегодня в Потаповском переулке в Москве возле здания редакции «Новой газеты»
В церемонии открытия приняли участие мать и сын журналистки, ее многочисленные коллеги и друзья. Также пришли представители зарубежных дипмиссий, в частности, послы Великобритании, Испании, Австралии, Латвии и дипломаты других стран.
Анна Политковская была застрелена в Москве в подъезде своего дома в октябре 2006-го года.
Комментарии10
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motooppic 13 июля 2018 | 15:41
Демократически задрожим и оппозиционно побежим!
banyi2 13 июля 2018 | 15:53
Сажать цветы и деревья - всегда хорошо. Практически, по любому, даже незначительному поводу!
rampa 13 июля 2018 | 16:05
вечная память прекрасному смелому человеку Анне Политковской. Спасибо сад в ее честь
banyi2 13 июля 2018 | 16:09
rampa: И скупая мужская слеза выживших вахобитов потекла по щеке....
rampa 13 июля 2018 | 16:16
banyi2: тетя, больше не затрудняйтесь писать свои глупости под моими коментами.
patrikk_1 13 июля 2018 | 16:32
rampa:
А ты тут кто, авторитетка какая-то, жидобандеровка в законе, что под твоими комментариями нельзя писать? Сама-то небось, где хочешь пишешь.
banyi2 13 июля 2018 | 16:09
rampa: И скупая мужская слеза выживших вахобитов потекла по щеке....
rampa 13 июля 2018 | 16:09
rampa: Спасибо за сад в ее честь
ed10075 13 июля 2018 | 16:24
Хорошая новость об увековечивании памяти хорошего человека.
maik19_ 13 июля 2018 | 16:31
Это та самая Анна, что за деньги могла написать по просьбе заказчика любой репортаж ? Вроде Бабченко ?