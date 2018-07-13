Сад имени Анны Политковской открылся сегодня в Потаповском переулке в Москве возле здания редакции «Новой газеты»

В церемонии открытия приняли участие мать и сын журналистки, ее многочисленные коллеги и друзья. Также пришли представители зарубежных дипмиссий, в частности, послы Великобритании, Испании, Австралии, Латвии и дипломаты других стран.

Анна Политковская была застрелена в Москве в подъезде своего дома в октябре 2006-го года.