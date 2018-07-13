Стали известны имена лауреатов второй международной литературной премии имени Исаака Бабеля
Стали известны имена лауреатов второй международной литературной премии имени Исаака Бабеля, церемония награждения прошла в Одесском литературном музее.
Учредителем международной премии имени Исаака Бабеля является Всемирный клуб одесситов.
Комментарии1
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banyi2 13 июля 2018 | 15:10
И этого великого писателя опошлят (((