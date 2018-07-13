Сотни нигерийцев не могут вернуться домой из России
Сотни нигерийцев не могут вернуться домой из России. Они стали жертвой мошеннической схемы, — сказал «Эху» Руководитель организации «Альтернатива» Олег Мельников.
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Сотни нигерийцев не могут вернуться домой из России. Они стали жертвой мошеннической схемы, — сказал «Эху» Руководитель организации «Альтернатива» Олег Мельников.
Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…
Комментарии4
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lenin3 13 июля 2018 | 15:08
Гы,Европа ужесточила контроль за мигрантами,так они через Россию ломанулись...))
book_publisher 13 июля 2018 | 15:15
- Не ходите, дети, в Африку гулять!...
blahovdav 13 июля 2018 | 15:13
Полку слопатоедов прибыло...
tag188 13 июля 2018 | 15:16
Отгремел Мундиаль, после которого в России остались мега-дорогие никому не нужные циклопические сооружения и сотни нигерийцев...