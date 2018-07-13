В Петербурге полиция задержала молодого человека, который в период Чемпионата мира нападал на прохожих с ножом
В Петербурге полиция задержала молодого человека, который в период Чемпионата мира нападал на прохожих с ножом. От него, по версии следствия, пострадало как минимум три человека.
Сотрудники полиции задержали 21-летнего Алишера Абдуллоева накануне вечером. Ориентировка на него была у силовиков уже давно: городские камеры видеонаблюдения за последний месяц неоднократно фиксировали нападения молодого человека на прохожих. Как пишет издание Фонтанка.ру, практически месяц назад Абдуллоев в самом центре города ударил мужчину ножом в шею. Нападавший сразу же удалился, а раненого доставили в Мариинскую больницу. После этого Абдуллоев, как считают следователи, совершил ещё два преступления почти под копирку – двое прохожих получили серьёзные ранения, один выжил лишь потому, что смог оказать сопротивление. Уже на допросе – уточняет издание – Абдуллоев рассказал, что всех своих жертв, кроме последней, считает погибшими. Так ли это на самом деле – пока неизвестно. Также подозреваемый упомянул, что он хотел убить как можно больше иностранцев. Несмотря на это, уголовное дело пока что возбуждено по статье «Хулиганство». По предположению журналистов, Следственный комитет и прокуратура не рассматривают версию о «покушении на убийство», чтобы не портить информационный фон в период Чемпионата мира по футболу.
Следственные органы также проверяют причастность Абдуллоева к ещё одному нападению – оно произошло в Петербурге в конце мая, прохожий также получил удар ножом.
Комментарии3
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cattt 13 июля 2018 | 15:09
Махмуд мулимович всего лишь ножичком баловался, какое это преступление истинное верующего
platonnekafrin 13 июля 2018 | 15:10
Ясное дело! Алишера задолбали эти иностранцы, особенно, москвичи и москвичихи. Фамилия аборигена, разумеется, Абдуллоев. Очень известная местная фамилия.
abuvgrobu 13 июля 2018 | 15:12
В Москве слишком много среднеазиатской и тому подобной мрази, напущенной туда Лужковым и многие из них чрезвычайно агрессивны. Отрезать паскуде уши, выдрать клещами яйца вместе с хером и скормить свиньям. Самого отправить на самую страшную зону лет на десять. Это, как представляется, агрессивность у этого чушкана поубавит..