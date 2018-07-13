Греческий суд решил выдать россиянина Александра Винника Франции

Париж наряду с Россией и США обвиняет его в кибермошенничестве.

Суд постановил применить ускоренную форму экстрадиции Винника, рассказал «Интерфаксу» его адвокат Илиас Спирлиадис. Однако в ближайшее время россиянина во Францию не отправят: по словам Спирлиадиса, он уже подал жалобу в Верховный суд Афин. До того, как она не будет рассмотрена, Винник будет находиться в Греции. Напомним, французские власти обвиняют его в отмывании денежных средств и мошенничестве: по их данным, Винник похищал личные данные граждан и возвращал их только за деньги. Потерпевшими признаны 100 французов, при том что их общее количество превышает пять с половиной тысяч человек. Сам россиянин не признает обвинения Франции и утверждает, что не знает, о чем идет речь.

Между тем его адвокат уверен: экстрадиция во Францию нужна Парижу для того, чтобы быстрее экстрадировать Винника в США. Там ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием криптовалютной площадки. Ущерб, по мнению Вашингтона, составил минимум 4 млрд долларов.

Тем временем другой адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил, что в ближайшие две недели греческий суд рассмотрит запрос России о выдаче своего гражданина. Об этом передает агентство РИА.