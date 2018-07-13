В Мурманске учительница истории лишилась работы из-за комментария в соцсети «ВКонтакте»
Издание «Знак.ком», ссылаясь на бывших учеников Светланы Корнауховой, пишут, что в июне этого года учительницу сократили. Поводом для увольнения стал комментарий к фотографии юноармейцев, получающих награду за патриотическую работу. В нем Корнаухова посетовала, что «заслуги обычных школьников, которые занимаются этим из года в год, администрация никогда не отмечала».
Сейчас коллеги и бывшие ученики готовят обращение к главе администрации Мурманска и собирают подписи в поддержку Корнауховой.
Комментарии13
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chernyij 13 июля 2018 | 14:37
Нельзя выбиваться из стада в высокудохновной стране 21 века!
kraft 13 июля 2018 | 14:40
Соцсети - зло.
Хуже соцсетей только комменты на Эхе:-)
danko1 13 июля 2018 | 15:03
kraft: Настоящее зло - это то, что за комментарии, за собственное мнение постоянно наказывают.
Вплоть до уголовных сроков.
sharko_2 13 июля 2018 | 15:16
kraft:
НЕ НРАВИТСЯ - НЕ ЧИТАЙ!
delovoy_podolsk 13 июля 2018 | 14:47
В России это принцип - тот кто рутинно занимается делом, на ком всё держится, - не получают наград. А вот если провели мероприятие! Показуху, прогремели, так что все услышали, даже если результаты этого мероприятия ничтожны, по сравнению с делами постоянными, всё равно участников мероприятий наградят, а "рутинщиков" нет. Именно поэтому многое в России носит декоративно-показушный характер, поскольку за рутину не награждают, денег особых не платят, а вот показушники в чести. Это принип! Страна такая - Рашка-говняшка.
cattt 13 июля 2018 | 15:07
delovoy_podolsk: Слопатоеды ни как не могут понять, что их духовность не может привиться в 21м веке, фашизм сейчас не в моде.
riots 13 июля 2018 | 14:51
Мордор во всей красе.
natalia_spb 13 июля 2018 | 15:00
Почему не сообщается, кто конкретно сократил Светлану Корнаухову? Страна должна знать своих подонков!
isnowanaarene 13 июля 2018 | 15:17
natalia_spb: Да знаем мы.
rom8883 13 июля 2018 | 15:01
А чем эти юнармейцы отличаются от обычных школьников?
ruderpost 13 июля 2018 | 15:12
rom8883: половым воздержанием.
vlabar1960 13 июля 2018 | 15:06
Преследование по идеологическим принципам — один из признаков фашизма.
ed10075 13 июля 2018 | 15:09
Критикнула слегка администрацию, и получила крепкий поджопник. Инициатива наказуема.