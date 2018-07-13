В Мурманске учительница истории лишилась работы из-за комментария в соцсети «ВКонтакте»

Издание «Знак.ком», ссылаясь на бывших учеников Светланы Корнауховой, пишут, что в июне этого года учительницу сократили. Поводом для увольнения стал комментарий к фотографии юноармейцев, получающих награду за патриотическую работу. В нем Корнаухова посетовала, что «заслуги обычных школьников, которые занимаются этим из года в год, администрация никогда не отмечала».

Сейчас коллеги и бывшие ученики готовят обращение к главе администрации Мурманска и собирают подписи в поддержку Корнауховой.