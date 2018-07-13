Мосгоризбирком: 3 из 112 подписей мундепов в поддержку претендента на пост мэра Балакина недействительны

В Мосгоризбиркоме утверждают, что 3 из 112 подписей муниципальных депутатов в поддержку претендента на пост мэра Москвы бывшего владельца Су-125 Михаила Балакина признаны недействительными, и именно это не позволило ему зарегистрироваться в качестве кандидата. Как сказал «Интерфаксу» глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, поступили заявления от трех депутатов, которые попросили не учитывать их подписи в поддержку Балакина.

Сам Балакин в интервью нашей радиостанции считает, что муниципальных депутатов вынудили заявить о недостоверности своих подписей.