Мосгоризбирком: 3 из 112 подписей мундепов в поддержку претендента на пост мэра Балакина недействительны
В Мосгоризбиркоме утверждают, что 3 из 112 подписей муниципальных депутатов в поддержку претендента на пост мэра Москвы бывшего владельца Су-125 Михаила Балакина признаны недействительными, и именно это не позволило ему зарегистрироваться в качестве кандидата. Как сказал «Интерфаксу» глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, поступили заявления от трех депутатов, которые попросили не учитывать их подписи в поддержку Балакина.
Сам Балакин в интервью нашей радиостанции считает, что муниципальных депутатов вынудили заявить о недостоверности своих подписей.
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