В России может быть введено понятие «человек предпенсионного возраста»
Об этом сегодня заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он сообщил, что единороссы подготовят пакет сопроводительных мер к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста.
От лица «Единой России» Андрей Исаев пригласил представителей оппозиции к обсуждению проекта изменения пенсионного законодательства.
Комментарии22
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putn_pnh 13 июля 2018 | 14:35
А если он еще и "кавказской национальности"...
blindpew_33 13 июля 2018 | 14:36
putn_pnh: ... и в придачу "иностранный агент"...
archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 15:12
blindpew_33:
" понятие «человек предпенсионного возраста» "
предпокойник
vezdehod 13 июля 2018 | 14:40
В России может быть введено понятие «человек предпенсионного возраста»
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С выдачей Удостоверения - "Готов отправится в могилу"...Без всякого понятия.
eniro 13 июля 2018 | 14:36
Да, мы в Украине тоже жили по-понятиям. Вроде переходим на жизнь по-совести и закону. И знаете, - частенько получается.
sg91 13 июля 2018 | 14:42
eniro:
Это вам пьяный Педя напистел? )))))
В жителей Донбасса по какой совести стреляете, животные?
eniro 13 июля 2018 | 15:05
sg91: Э, мальчик, да
не будет тебе в тягость, сгоняй за чайком, я тут с людьми общаюсь.
olegleon 13 июля 2018 | 14:38
маразм крепчает. депутаты уже не знают какую себе работу найти
tag188 13 июля 2018 | 14:39
«человек предпенсионного возраста»
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Всякие 40-летние полицейские и служащие Национальной гвардии могут обидеться, когда их так называть будут.
platonnekafrin 13 июля 2018 | 14:41
Теперь ты будешь ЧПвО!
askol2016 13 июля 2018 | 14:44
Человек предпенсионного возраста - это очень длинно. Чиновникам лучше называть их недопокойники. И тогда все упростится: работает - недопокойник, перестал работать - покойник. А тут уже пенсию платить не надо...
shmuel63 13 июля 2018 | 14:44
«человек предпенсионного возраста» - В повести английского писателя Ивлина Во "Незабвенная" гример похоронного бюро делил всел людей на "незабвенных" и "ждущих своего часа"
riots 13 июля 2018 | 14:45
Состояние : прединсультное, предпенсионное, прединфарктное, предсмертное и т.д.
gregor 13 июля 2018 | 14:48
В России может быть введено понятие «человек предпенсионного возраста»
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Путин подходит под это понятие .
jamba 13 июля 2018 | 14:54
Отличная идея! Если будет "пред", то должен быть и "пост"!;))))))))))))))))) Вообще, мне показалось или нет, но власть полюбила игру в слова;)) Не удивлюсь, если, в момент появления в их кабинетах "революционных матросов", они будут увлечены игрой в "крестики/нолики";))))))))))))))))))))))
andygo__ru 13 июля 2018 | 14:55
Исаев, душка, а чего ты стесняешься! Вводи уж сразу: "недочеловек" - поди, это будет куда как ближе и роднее. Тем более, что, по памяти, у тебя в Германии есть мини-отельчик в ресторанчиком, где делают свиные рульки (в том числе). Ну, возможно, путаю... ;)
goshan31 13 июля 2018 | 15:03
andygo__ru: Вы все правильно заметили..
inkphone 13 июля 2018 | 15:04
Сокращённо "х-ло". В этом статусе оно будет, пока окончательно не завоняется.
В самом деле, не может недомерок с вождистскими амбициями пребывать в статусе пенсионера.
Обидно. По его подростковым понятиям это вроде вставной челюсти.
ed10075 13 июля 2018 | 15:07
И присваиваться этот статус будет сразу по окончании студентом ВУЗа, вместе с дипломом.
thesingleelk 13 июля 2018 | 15:16
предлагаю также ввести понятие "человек, приближающийся к предпенсионному возрасту", "человек, приближающийся к возрасту, который считается приближающимся к предпенсионному" ну и дальше по списку
jetsam 13 июля 2018 | 15:16
афрорус?
афророс?
лохорос!
prof57 13 июля 2018 | 15:17
В службе занятости этот термин давнеое есть, а работы для них все равно нет.