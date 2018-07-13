В России может быть введено понятие «человек предпенсионного возраста»

Об этом сегодня заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он сообщил, что единороссы подготовят пакет сопроводительных мер к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста.

От лица «Единой России» Андрей Исаев пригласил представителей оппозиции к обсуждению проекта изменения пенсионного законодательства.