Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток активистку движения «Солидарность» Ольгу Смирнову. Она была задержана во время пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Как передает «Радио Свобода», ее признали виновной в неподчинении полиции.

Сегодня, в день рождение Олега Сенцова, его мать сообщила о том, что направила президенту России прошение о помиловании сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что как только эта бумага поступит в Кремль, она обязательно будет рассмотрена.

С 14 мая Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех удерживаемых в России украинцев.