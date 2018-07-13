Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток активистку движения «Солидарность» Ольгу Смирнову
Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток активистку движения «Солидарность» Ольгу Смирнову. Она была задержана во время пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Как передает «Радио Свобода», ее признали виновной в неподчинении полиции.
Сегодня, в день рождение Олега Сенцова, его мать сообщила о том, что направила президенту России прошение о помиловании сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что как только эта бумага поступит в Кремль, она обязательно будет рассмотрена.
С 14 мая Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, держит голодовку с требованием освободить всех удерживаемых в России украинцев.
Комментарии8
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olegleon 13 июля 2018 | 14:40
с 14 мая? значит через 10 дней рекорд поставит
хотя, Савченко "голодала" дольше. это слабенькие ирландца на 50-60 сутки поумирали
ematveev 13 июля 2018 | 14:51
olegleon:
Пффф!!! Какие ирландцы!
С сайта омбудсмена Украины:
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Свободу політв'язням! Хроніка голодування:
Володимир Балух - 117-й день
Олег Сенцов - 61-й день
Станіслав Клих - 36-й день
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Балух - ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ГОЛОДОВКИ.
m_doc 13 июля 2018 | 14:58
ematveev: Гвозди бы делать из этих людей (с)
cattt 13 июля 2018 | 15:02
Сенцова надо наградить за борьбу с совком, за намерение взорвать ленинского истукана.
За намерение давать 20 лет могут давать только путинские бандиты, это предел человеческой жестокости.
tks 13 июля 2018 | 15:09
olegleon: Просто голодающих не отказывается от инъекций, и вся разница. В противном случае их всё равно бы ему кололи, но уже принудительно.
В реанимации, например, люди месяцами лежать могут, при поддерживающей терапии...
Другой пример - даже в нацистских концлагах выжившие были, нахождение там - постоянная голодовка.
Так что не надо чушь нести. При даже щадящей голодовке, у человека могут обостряться до неё незаметные проблемы.
lion64__2 13 июля 2018 | 14:47
Правильно задержали. За поддержку террориста по кличке "режиссёр" надо наказывать. Этот хомяческо-паразитский сброд следует заставить улицы мести вместо гастарбайтеров.
serg4422 13 июля 2018 | 14:50
в каталажку эту особу с низкой социальной ответственностью!
tks 13 июля 2018 | 15:05
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.