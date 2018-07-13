Апелляционный суд греческого города Салоники решил выдать россиянина Александра Винника по запросу властей Франции

Об этом сообщил его адвокат. Винник был задержан по требованию США, которые обвиняют его в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

По словам адвоката, защита обжалует решение о выдачи Винника и до рассмотрения этой жалобы россиянин никуда экстрадирован не будет.