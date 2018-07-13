Апелляционный суд греческого города Салоники решил выдать россиянина Александра Винника по запросу властей Франции
Об этом сообщил его адвокат. Винник был задержан по требованию США, которые обвиняют его в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.
По словам адвоката, защита обжалует решение о выдачи Винника и до рассмотрения этой жалобы россиянин никуда экстрадирован не будет.
Комментарии7
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olegleon 13 июля 2018 | 14:36
задержали по запросу США, но решили выдать Франции
tag188 13 июля 2018 | 14:47
olegleon: Там 2 запроса на выдачу -- властей США и Франции. Причем запрос Франции появился после американского.
Решили выдать Франции, потому что выдача по европейскому ордеру имеет привилегию.
aleksei123m 13 июля 2018 | 14:38
Хорошо, что хоть США занимаются российскими жуликами, торговцами оружием и наркодилерами.
tag188 13 июля 2018 | 14:51
Вообще, конечно жаль, что его выдадут во Францию.
Европейское законодательство довольно мягкое, и серьезное наказание ему там не грозит.
Остается надеяться, что после отбытия наказания во Франции, его передадут в США. Там законы пожестче, да и Вите Буту с летчиком Ярошенко новый сосед не помешает.
olegleon 13 июля 2018 | 14:53
tag188: а у Вити Бута какое оружие или боеприпасы изъяли, т.е. за что осудили. какие вещдоки были предъявлены?
ensebeo 13 июля 2018 | 14:57
olegleon: а у Навального какие бревна были изъяты, какие вещдоки были предъявлены?
tag188 13 июля 2018 | 15:02
olegleon: По твоему торговцы оружием его масштаба должны возить с собой в чемодане гранаты, патроны, пистолеты?
Изучай сам, мне не интересны материалы его дела. Есть факт -- Бут ПРЕСТУПНИК, и это подтверждено приговором суда. Ну а ты по этому поводу можешь и дальше кричать: "хде фаши да-да-даказательсва?" :))
Еще задолго до задержания в Тайланде, кстати, его объявила в международный розыск Бельгия.