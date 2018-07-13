Редкое астрономическое явление – частное затмение Солнца – произошло сегодня рано утром

Луна сблизилась с Землей и на непродолжительное время заслонила часть звезды.

Из-за ограниченного поля видимости наблюдать за затмением могла лишь небольшая группа энтузиастов в Южном полушарии, а также, возможно, пингвины в Антарктиде, рассказали РИА в Московском планетарии. На территории России увидеть это явление было невозможно. Затмение началось около 5 утра по московскому времени в юго-западной части Индийского океана, а закончилось через 2,5 часа между Новой Зеландией и Антарктидой. В момент наибольшей фазы Луна закрыла более трети солнечного диска.

Затмение Солнца происходит, когда Луна в фазе новолуния проходит между Землей и звездой. Это явление можно наблюдать лишь несколько раз в году. Прошлое затмение произошло в середине февраля, а следующее ожидается 11 августа. Но и тогда увидеть этот редкий феномен можно будет только в приполярных областях южного и северного полушарий Земли.

Астрономы также отмечают, что через две недели произойдет полное лунное затмение – оно продлится 103 минуты и станет самым длинным в этом столетии. Его можно будет наблюдать в России.