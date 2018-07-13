Власти Финляндии на 4 суток ввели пограничный контроль для обеспечения безопасности встречи президентов России и США

Власти Финляндии на 4 суток ввели пограничный контроль со странами шенгенской зоны для обеспечения безопасности встречи президентов России и США, — сообщают местные СМИ. Путин и Трамп встречаются 16 июля в Хельсинки. Точное время прибытия президентов в Финляндию неизвестно.