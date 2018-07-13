Кирсан Илюмжинов отстранен от должности президента ФИДЕ на полгода. Решение приняла комиссия по этике, которая, таким образом, удовлетворила жалобу вице-президента Международной федерации шахмат Георгиоса Макропулоса.

Комиссия по этике придумала для Кирсана Илюмжинова весьма изощренное отстранение. Официально оно продлится 18 месяцев. Две трети из этих полутора лет – испытательный срок. То есть, в январе Илюмжинов уже сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Точнее, смог бы. Дело в том, что в октябре состоятся выборы президента ФИДЕ, в которых, впервые за двадцать лет, Илюмжинов не будет участвовать.

Кандидаты: британский гроссмейстер Найджел Шорт, Аркадий Дворкович, являющийся членом попечительского совета Федерации шахмат России и вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Именно он являлся главой фронды против Илюмжинова. Их конфликт длился три года. С того самого момента, как фамилия экс-президента Калмыкии оказалась в санкционном списке США. Это привело к аресту части счетов ФИДЕ и часть конгресса федерации во главе с Макропулосом начала борьбу с президентом. Борьбу эту они, в итоге, выиграли. Илюмжинова дважды едва не отправили в досрочную отставку. Кресло он, в итоге, сохранил, но реальной власти лишился. Теперь в истории поставлена точка с запятой. Отстранение не позволит Илюмжинову оказать даже мизерное влияние на дела ФИДЕ в ближайшие месяцы.

Пост президента ФИДЕ Кирсан Илюмжинов занимает с 1995 года.