Михаил Балакин, не зарегистрированный кандидатом на выборы мэра, не прошел муниципальный фильтр из-за 3 подписей
Депутат Мосгордумы Михаил Балакин, не зарегистрированный кандидатом на выборы мэра Москвы, не прошел муниципальный фильтр из-за трех недействительных подписей. Это стало известно после проверки, которую инициировали сами подписанты, — рассказал «Эху» председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
На вопрос, как депутаты узнали о нарушениях, Горбунов ответил, цитирую, «пока без комментариев». В чем состояли нарушения, он также не уточнил.
Сам Балакин в интервью «Эху» не исключил, что на депутатов повлияли городские власти.
Балакин обратил внимание на то, что Мосгоризбирком не назвал фамилии этих муниципальных депутатов.
Между тем, ситуация с Балакиным еще может измениться, — пишет газета «Ведомости».
В мэрии от комментариев отказались.
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