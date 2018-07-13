Михаил Балакин, не зарегистрированный кандидатом на выборы мэра, не прошел муниципальный фильтр из-за 3 подписей

Депутат Мосгордумы Михаил Балакин, не зарегистрированный кандидатом на выборы мэра Москвы, не прошел муниципальный фильтр из-за трех недействительных подписей. Это стало известно после проверки, которую инициировали сами подписанты, — рассказал «Эху» председатель московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

На вопрос, как депутаты узнали о нарушениях, Горбунов ответил, цитирую, «пока без комментариев». В чем состояли нарушения, он также не уточнил.

Сам Балакин в интервью «Эху» не исключил, что на депутатов повлияли городские власти.

Балакин обратил внимание на то, что Мосгоризбирком не назвал фамилии этих муниципальных депутатов.

Между тем, ситуация с Балакиным еще может измениться, — пишет газета «Ведомости».

В мэрии от комментариев отказались.