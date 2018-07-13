Врач из Хабаровского края из-за лайка в соцсетях стал фигурантом уголовного дела

Его заподозрили в экстремизме. За это может грозить до пяти лет. По мнению защиты врача это первый прецедент в российской судебной практике.

Помимо преследования за репосты дела начали возбуждать за лайки. Под статью об экстремизме попал доктор из больницы в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Год назад он в Одноклассниках оставил одобрительную оценку под картинкой с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. А сейчас против врача, которого, по словам его адвоката, все в городе уважают и любят, возбудили уголовное дело. Медика заподозрили в распространении экстремистских материалов. Таковыми следствие посчитало высказывания, направленные по МБХ Медиа «на унижение достоинства группы лиц русской национальности». Об этом рассказал изданию адвокат врача Константин Суковатый. Рапорт написал сотрудник органов госбезопасности. Прокуратура добивалась ареста подозреваемого, но суд отказался отправлять его под стражу.

Адвокат уверяет, что врач не загружал картинку. Это сделал некий житель Украины, а хабаровский доктор просто поставил лайк в соцсети. Он сделал это случайно, настаивает защитник: «Держишь телефон, например, у тебя куча друзей, ты просто автоматически листаешь, и можешь случайно куда-то нажать». Адвокат также сообщил, что в суде представлял грамоты, благодарности врачу от жителей, главы городской администрации и больницы. Отметил, что его подзащитный работает в реанимации, спасает жизни многих людей, и обвинять его в экстремизме и унижении достоинства русских просто некорректно.

В прошлом году за публикации в интернете или репосты по административным статьям осудили более четырёх тысяч человек, по уголовным – около пятисот, отмечает МБХ Медиа. В Кремле ранее заявили о том, что недопустимо предельно жёстко наказывать людей за репосты в соцсетях.