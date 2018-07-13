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14:00, 13 июля 2018

Врач из Хабаровского края из-за лайка в соцсетях стал фигурантом уголовного дела

Его заподозрили в экстремизме. За это может грозить до пяти лет. По мнению защиты врача это первый прецедент в российской судебной практике.

Помимо преследования за репосты дела начали возбуждать за лайки. Под статью об экстремизме попал доктор из больницы в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Год назад он в Одноклассниках оставил одобрительную оценку под картинкой с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины. А сейчас против врача, которого, по словам его адвоката, все в  городе уважают и любят, возбудили уголовное дело. Медика заподозрили в распространении экстремистских материалов. Таковыми следствие посчитало высказывания, направленные по МБХ Медиа «на унижение достоинства группы лиц русской национальности». Об этом рассказал изданию адвокат врача Константин Суковатый. Рапорт написал сотрудник органов госбезопасности. Прокуратура добивалась ареста подозреваемого, но суд отказался отправлять его под стражу.

Адвокат уверяет, что врач не загружал картинку. Это сделал некий житель Украины, а хабаровский доктор просто поставил лайк в соцсети. Он сделал это случайно, настаивает защитник: «Держишь телефон, например, у тебя куча друзей, ты просто автоматически листаешь, и можешь случайно куда-то нажать». Адвокат также сообщил, что в суде представлял грамоты, благодарности врачу от жителей, главы городской администрации и больницы. Отметил, что его подзащитный работает в реанимации, спасает жизни многих людей, и обвинять его в экстремизме и унижении достоинства русских просто некорректно.

В прошлом году за публикации в интернете или репосты по административным статьям осудили более четырёх тысяч человек, по уголовным – около пятисот, отмечает МБХ Медиа. В Кремле ранее заявили о том, что недопустимо предельно жёстко наказывать людей за репосты в соцсетях.

Комментарии

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tag188 13 июля 2018 | 14:14

Лайкнул что-нибудь -- экстремист.
Призываешь размазывать печень российских граждан по асфальту -- НЕ экстремист.

gwon 13 июля 2018 | 14:16

Феодалы КГБ иначе не умеют.

archibald_dandy_esquire 13 июля 2018 | 14:23

gwon:
" Рапорт написал сотрудник органов госбезопасности " - ему очень звёздочку хочется... и гелендваген тоже... и денег побольше... всё хочется...
а легко - бродил по сайтам - увидел лайк - вот и дело шить можно!..

tks 13 июля 2018 | 14:43

archibald_dandy_esquire: Гэбилизм крепчает.

acque_minerali 13 июля 2018 | 14:19

Ну я уверен, как только этого врача будут запихивать в кутузку. Тысячи благодарных ему пациентов выйдут на улицы, для того, чтобы выразить свою позицию по этому вопросу. Россия-это самая справедливая страна, в которой граждане не допустят несправедливости.

ukr_777 13 июля 2018 | 14:25

Сумасшедшая страна.

askol2016 13 июля 2018 | 14:39

Хотя бы одного диванного гэбэшника посадили за ложный донос, и прекратилась бы эта вакханалия. Им бешеные зарплаты платят и льгот куча, а эти сволочи, вместо работы по специальности, выковыривают из собственного носа "уголовные дела"

aleksei123m 13 июля 2018 | 14:41

А что, участие рашенсюдей в форме "отпускников" в войне надо приветствовать?

tks 13 июля 2018 | 14:45

Putlerismus Ordinaris Vulgaris.

riots 13 июля 2018 | 14:49

То есть наемников из РФ , которые воюют в Украине, не судят, а судят врача который против этой войны !?
Маразм крепчает в арифметической прогрессии. Под молчание граждан. К сожалению.

zemljanka 13 июля 2018 | 14:54

Много хороших врачей?

jblack2 13 июля 2018 | 14:58

Скромняга адвокат.
Картинка с простым осуждением?
Ну да ну да, охотно "верится"...

pol_55 13 июля 2018 | 15:08

А слабо ту картинку на ЭХУ,будем лайкать.

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