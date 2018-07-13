Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, где находится редакция «Новой газеты
Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, где находится редакция «Новой газеты». Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Открытие сада запланировано на 14 часов.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
maik19_ 13 июля 2018 | 14:15
Анна Политковская ботаник что ли ? Она в этом саду сажала деревья ?
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 14:21
Зачем??? ))
motooppic 13 июля 2018 | 14:21
нам на это демократически нас*ать и оппозиционно растереть!
golodomor_ze__hohlokost 13 июля 2018 | 14:31
Можно ещё рядом с редакцией "Новой клазеты" открыть клумбу имени Немцова и урну имени Новодворской.
buzukin1912 13 июля 2018 | 14:33
А шо - слабо Новую газету переименовать в Слово Политковской? И копать не надо :) Не то прнидет фрезерная машина с асфальтоукладчиком и расширит проезжую часть, Ну или платную парковку устроит - по повышенному политковскому тарифу - за свободу лаять надо платить!