Мать украинского режиссера Олега Сенцова просит президента Путина проявить милосердие и помиловать ее сына
Мать украинского режиссера Олега Сенцова просит президента Путина проявить милосердие и помиловать ее сына. «Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал», — пишет Людмила Сенцова. Ходатайство о помиловании опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Прошение может помочь в освобождении заключенного, — сказал «Эху» друг Олега Сенцова кинокритик Алексей Медведев.
Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сенцов виновным себя не признает.
Для того, чтобы быть помилованным, осужденному не обязательно просить о помиловании или признавать свою вину, — рассказал в эфире «Эха» адвокат Илья Новиков. Он защищал интересы Надежды Савченко.
Обращение матери Олега Сенцова к президенту Путину с просьбой о помиловании будет обязательно рассмотрено, как только поступит в Кремль, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он затруднился ответить на вопрос, когда это может произойти. Песков утверждает, что случаи помилования по ходатайству матери в законе не прописаны. Впрочем, он добавил, что этот вопрос лежит в юридической плоскости и не входит в его компетенцию.
Что касается Сенцова, то сегодня 61 день его голодовки. Кстати, сегодня у него день рождения – ему исполнилось 42 года.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
murad_manapov 13 июля 2018 | 14:07
чем сильнее душат россию, тем более суровее она мочит инакомыслящих.
eniro 13 июля 2018 | 14:16
murad_manapov: А что, пословицу(русское правило) "Бей своих, чтоб чужие боялись ", уже отменили? Это на какой странице методички?
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 14:16
За попытку совершить террористический акт против мирных российских граждан - террорист должен встать на колени ещё и перед людьми, перед женщинами, детьми и стариками, которых он хотел убить и покалечить. Бандит.
mikr 13 июля 2018 | 14:21
Для прошения о помиловании требуется признание вины и чистосердечное раскаяние осужденного. И только после всего этого возможна добрая воля Президента РФ. В противном случае ни о каком помиловании речи идти не может.
ksergey 13 июля 2018 | 14:31
Рассмотреть обращение матери Синцова обязательно нужно, но одновременно надо подумать об обращениях матерей сыновей, которых хотел убить Синцов. Этих матерей больше, чем страдающая мать "инакомыслящего террориста" Синцова и проявлять показное великодушие за счет этих матерей преступно.
lion64__2 13 июля 2018 | 14:36
"..Просто скажу, что он никого не убивал..»
Хорошо, что не успел убить, вовремя задержали террориста по кличке "режиссёр". А если бы свидомит убил, то его надо было просто повесить по приговору трибунала.
sergeoa 13 июля 2018 | 15:07
Бобби Сендс выдержал 54 дня голодовки. и помер превратившись в скелет. этому "режиссеру" лечебное голодание, явно на пользу 61 день. без воды, без еды, . , неправильно он фильм назвал, носорог, нужно было. верблюд