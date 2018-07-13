Мать украинского режиссера Олега Сенцова просит президента Путина проявить милосердие и помиловать ее сына. «Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал», — пишет Людмила Сенцова. Ходатайство о помиловании опубликовано на сайте «Эха Москвы».

Прошение может помочь в освобождении заключенного, — сказал «Эху» друг Олега Сенцова кинокритик Алексей Медведев.

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сенцов виновным себя не признает.

Для того, чтобы быть помилованным, осужденному не обязательно просить о помиловании или признавать свою вину, — рассказал в эфире «Эха» адвокат Илья Новиков. Он защищал интересы Надежды Савченко.

Обращение матери Олега Сенцова к президенту Путину с просьбой о помиловании будет обязательно рассмотрено, как только поступит в Кремль, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он затруднился ответить на вопрос, когда это может произойти. Песков утверждает, что случаи помилования по ходатайству матери в законе не прописаны. Впрочем, он добавил, что этот вопрос лежит в юридической плоскости и не входит в его компетенцию.

Что касается Сенцова, то сегодня 61 день его голодовки. Кстати, сегодня у него день рождения – ему исполнилось 42 года.