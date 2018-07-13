Президент Международной федерации футбола: Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира
Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира, — так считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он поблагодарил всех, кто имел отношение к подготовке – игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля.
Чемпионат мира по футболу завершается в это воскресенье. В финальном матче сыграют команды Франции и Хорватии.
Комментарии2
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sg91 13 июля 2018 | 13:39
Ну давайте, гомячки, начинайте визжать как власти на деньги пенсионеров купили руководство ФИДЕ, что вам еще остается, убогим..))
ЧМ был действительно лучшим. Многие знакомые вернулись и рассказывали. Впечатления на всю жизнь. Браво, Россия!!!
xuato 13 июля 2018 | 13:40
Напоминает Олимпиаду в Германии 1936 года.