Президент Международной федерации футбола: Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира

Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира, — так считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он поблагодарил всех, кто имел отношение к подготовке – игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля.

Чемпионат мира по футболу завершается в это воскресенье. В финальном матче сыграют команды Франции и Хорватии.