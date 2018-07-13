Посольство Нигерии в России обещает в течение пяти дней вернуть на родину несколько десятков своих граждан, которые оказались в Москве без обратного билета. Сейчас их обещают разместить в хостелах за счет нигерийской стороны.

Как рассказал руководитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников, нигерийские граждане находятся без места для проживания и обратного билета уже десять дней. Они попали в Россию под видом болельщиков, но на самом деле рассчитывали здесь на получение работы.