Кирсан Илюмжинов намерен продолжать исполнять обязанности главы ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов намерен продолжать исполнять обязанности главы ФИДЕ. Он назвал решение Комиссии по этике абсолютно незаконным. По его словам, он был избран на пост президента ФИДЕ представителями 110 государств и его не могут отстранить три человека.
Комиссия постановила, что в 2017 и 2018 году Илюмжинов неоднократно нарушал правила этического кодекса организации, ставя во главу угла свои интересы и превышая свои полномочия.
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