Кирсан Илюмжинов намерен продолжать исполнять обязанности главы ФИДЕ. Он назвал решение Комиссии по этике абсолютно незаконным. По его словам, он был избран на пост президента ФИДЕ представителями 110 государств и его не могут отстранить три человека.

Комиссия постановила, что в 2017 и 2018 году Илюмжинов неоднократно нарушал правила этического кодекса организации, ставя во главу угла свои интересы и превышая свои полномочия.