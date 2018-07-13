Мосгорсуд отклонил 4 кассационные жалобы на конфискацию имущества близких и родственников полковника Захарченко. На очереди – решение по еще семи кассационным жалобам.

Бывшему главе управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко вменяется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016-го года он находится под стражей.