Кремль, по официальным каналам, пока не получал обращение матери Олега Сенцова к Владимиру Путина о помиловании

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он затруднился ответить, станет ли это обращение поводом для рассмотрения вопроса о помиловании Сенцова, однако, сказал, что как только эта бумага поступит, она обязательно будет рассмотрена.

Ранее мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. С 14 мая он держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.