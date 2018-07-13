Кремль, по официальным каналам, пока не получал обращение матери Олега Сенцова к Владимиру Путина о помиловании
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он затруднился ответить, станет ли это обращение поводом для рассмотрения вопроса о помиловании Сенцова, однако, сказал, что как только эта бумага поступит, она обязательно будет рассмотрена.
Ранее мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. С 14 мая он держит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.
Комментарии1
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gvs 13 июля 2018 | 13:36
Прошение потеряет "Почта России" ))))