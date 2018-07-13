Депутат Мосгордумы от «Союза горожан» Михаил Балакин считает, что муниципальных депутатов вынудили заявить о недостоверности своих подписей за его выдвижение в мэры столицы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Думаю, что в данной ситуации я являлся единственным реальным оппозиционным кандидатом, и мэрия Москвы просто решила перестраховаться и использовала административный ресурс», — сказал Балакин.

Он считает, что этим трем неназванным муниципальным депутатам дали указание заявить о недостоверности своих подписей. «С чего вдруг люди сначала подписались, а потом пришли и заявили о нарушениях. Было бы интересно узнать, что это за депутаты. Мосгоризбирком пока не дал информацию по конкретным фамилиям», — заключил Балакин.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Балакина кандидатом в мэры Москвы, так как тот не смог преодолеть муниципальный фильтр.