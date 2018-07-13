Песков: Обращение матери Сенцова к Путину с просьбой помиловать сына будет обязательно рассмотрено
Обращение матери украинского режиссера Олега Синцова к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына будет обязательно рассмотрено, как только поступит в Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания», — сказал он журналистам.
Песков напомнил, что в российском законодательстве четко прописаны действия, необходимые для инициирования процедуры помилования, сообщает «Интерфакс».
Комментарии13
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olegleon 13 июля 2018 | 13:11
какие заботливые власти. рассматривают и не обделяют вниманием ни одну бумагу от россиян!!!
прослезиться можно
dx555 13 июля 2018 | 13:23
olegleon:
Как гласит закон и Указ Президента от 2001 года, ходатайство о помиловании должен написать непосредственно сам осужденный.
Если инициатива выступает от матери, то такой документ может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента, но не как основное заявление. Глава государства не может самостоятельно решать все вопросы, касающиеся заключенных.
argag3 13 июля 2018 | 13:13
Обращение ещё в Кремль не поступило, почтовые олени в пробке застряли, а Песков уже прочитал!
romashka__ 13 июля 2018 | 13:20
argag3: Написано 22 июня 2018 года. Олени, может, и застряли. Но сегодняшняя публикация на "ЭМ" - это уже факт.
Надо помиловать. Свободу Сенцову!
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 13:35
За попытку совершить террористический акт против мирных российских граждан - террорист должен встать на колени и покаяться ещё и перед людьми, перед женщинами, детьми и стариками, которых он хотел убить и покалечить. Чмо.
olegleon 13 июля 2018 | 13:35
romashka__: всех из тюрем отпустим, чьи матери напишут Путину?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 13 июля 2018 | 13:14
А еще чего он не сказал ? Незаконная пенсионная реформа тоже будет рассмотрена ?
odobryam_s 13 июля 2018 | 13:14
Товарищи солдаты! Вопрос с баней решен! бани - не будет.
Армейский юмор.
zolingen 13 июля 2018 | 13:19
Помилуют обычно виновных, не тот случай.
motooppic 13 июля 2018 | 13:19
как говорим мы, демократы: Пусть Сенцов сосет х** у дохлой обезьяны, а не помилование клянчит. И тогда демократия восторжествует!
sapiens17 13 июля 2018 | 13:20
у каждого министра - зам по информатизации.
На зама Президента по информатизации электронным документам денег не хватило?
maikl5301 13 июля 2018 | 13:27
Отказать, хотя... В обмен на снятие всех санкций можно и отпустить
sniper777 13 июля 2018 | 13:43
Если оно написано на мягкой бумаге то рассмотрим, а если на жесткой, то нечего жопу мучить сами вытирайте.