Песков: Обращение матери Сенцова к Путину с просьбой помиловать сына будет обязательно рассмотрено

Обращение матери украинского режиссера Олега Синцова к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына будет обязательно рассмотрено, как только поступит в Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания», — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что в российском законодательстве четко прописаны действия, необходимые для инициирования процедуры помилования, сообщает «Интерфакс».