Комиссия по этике ФИДЕ отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации
Комиссия по этике ФИДЕ отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации. Жалобу подал вице-президент Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов неоднократно нарушал Кодекс этики ФИДЕ и ставил свои интересы выше интересов организации. Отмечается, что действия Илюмжинова нанесли ФИДЕ серьёзные репутационный и финансовый ущерб.
В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.
Комментарии3
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neon001 13 июля 2018 | 13:17
а ему-то что.. он сядет в НЛО и улетит куда захочет.
tvitov66 13 июля 2018 | 13:18
Ишь как на свидетеля и участника палеоконтакта накинулись ироды иносранные!
kochar 13 июля 2018 | 13:21
Пинком по зад.
Удовольствия мало,но приятно.