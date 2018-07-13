Владельца крупного агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова освободили в ходе спецоперации
Владельца крупного агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова освободили в ходе спецоперации. Бизнесмена похитили несколько дней назад из его машины.
Похитители вымогали у Сергея Будагова 20 миллионов рублей. Об этом сам бизнесмен рассказал после штурма дома, где его удерживали. По словам Будагова, во время спецоперации он спал – его разбудили силовики. На опубликованной Следственным комитетом видеозаписи видно, как из деревенского дома сотрудники правоохранительных органов под руки выводят мужчину. Судя по записи, среди задержанных есть и женщины. В Следственном комитете, также сообщили, что к похищению причастны цыгане. Теперь следователи намерены выяснить, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью Будагова.
Бизнесмена похитили 10 июля. Неизвестные, угрожая оружием, остановили автомобиль «Лексус», в котором ехал Будагов и его водитель. Их вывезли в район кладбища, затем водителя связали и оставили в салоне автомобиля, а Будагова увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснили силовики, все это время его удерживали в Тульской области.
По факту похищения Сергея Будагова возбуждено уголовное дело. Сейчас всех задержанных допрашивают в Следственном комитете.
Комментарии3
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kochar 13 июля 2018 | 13:09
Но есть нюанс.
Не из "Запорожца" выволокли,а из "Лексуса".
olegleon 13 июля 2018 | 13:15
kochar: а владелец агрохолдинга должен на Запоре ездить? тогда для чего он бизнес свой развивал??
pmasel 13 июля 2018 | 13:24
Агрохолдинг «Орловская Нива» Сергей Будагов приобрел у Орловской области за 14 миллионов рублей в период, когда регионом управлял Александр Козлов. Новый губернатор, Вадим Потомский, сделку посчитал незаконной.