Владельца крупного агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова освободили в ходе спецоперации. Бизнесмена похитили несколько дней назад из его машины.

Похитители вымогали у Сергея Будагова 20 миллионов рублей. Об этом сам бизнесмен рассказал после штурма дома, где его удерживали. По словам Будагова, во время спецоперации он спал – его разбудили силовики. На опубликованной Следственным комитетом видеозаписи видно, как из деревенского дома сотрудники правоохранительных органов под руки выводят мужчину. Судя по записи, среди задержанных есть и женщины. В Следственном комитете, также сообщили, что к похищению причастны цыгане. Теперь следователи намерены выяснить, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью Будагова.

Бизнесмена похитили 10 июля. Неизвестные, угрожая оружием, остановили автомобиль «Лексус», в котором ехал Будагов и его водитель. Их вывезли в район кладбища, затем водителя связали и оставили в салоне автомобиля, а Будагова увезли в неизвестном направлении. Как позже выяснили силовики, все это время его удерживали в Тульской области.

По факту похищения Сергея Будагова возбуждено уголовное дело. Сейчас всех задержанных допрашивают в Следственном комитете.