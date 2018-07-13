Посольство Нигерии планирует обратиться к российским властям за помощью в отправке домой своих граждан
Об этом заявил посол Стив Дэвис Угбах. По его словам, нигерийцы, прилетевшие в Россию по паспортам болельщиков не могут вернуться на родину, они будут временно размещены в хостелах, но посольство не готово купить всем билеты сразу. Fan-ID позволяет иностранным болельщикам легально находиться на территории России до 25 июля.
Несколько десятков нигерийцев сегодня пришли к консульству Нигерии.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 13 июля 2018 | 13:08
а такого изобретения как билет в обе стороны в Нигерии ещё нет?
а хомячки сейчас запищат "опять за счёт пенсионеров отправлять будут африканцев!!!"
odobryam_s 13 июля 2018 | 13:23
olegleon: А кто, ты что ли, балабол, оплатишь билеты для этих хитрожопых нигерийцев?
olegleon 13 июля 2018 | 13:33
odobryam_s: да не стесняйся. оплатили работающие 100 миллиардов советских долгов, платят 40% налогов и взносов на пенсии тем, кто эти 100 млрд (в ценах 80-х) проел, а уж нигирийцев оплатят.
phoenix18 13 июля 2018 | 13:35
olegleon: действительно. надо за счёт наворованных триллионов на госзакупках отправлять, а будут , за счёт пенсионеров. ведь обдирать безнаказанно население так просто. Это вам не по своим каманам властьимущим шарить и ворованное отдавать.
drgonish 13 июля 2018 | 13:12
Русские своих не бросают. Надо помочь.
drgonish 13 июля 2018 | 13:14
[По его словам, нигерийцы, прилетевшие в Россию по паспортам болельщиков не могут вернуться на родину]
Россия - это билет в один конец, детка.
odobryam_s 13 июля 2018 | 13:20
Очередной паразитарий! Но на это деньги найдутся. Фигли, пенсы у нас те еще богатеи!
galina6837 13 июля 2018 | 13:21
Чё там нам втирали о прибыльности Олимпиад и Чемпионатов ?
А давайте ещё бразильский карнавал выпишем ...
sergo_25_26 13 июля 2018 | 13:26
Да оставьте их их девок топтать. От русских толку все равно нет.
abuvgrobu 13 июля 2018 | 13:37
И что, теперь получается, что российские власти должны будут этих клоунов ещё и домой отправлять, когда они здесь вдоволь навеселились ?..