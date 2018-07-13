Посольство Нигерии планирует обратиться к российским властям за помощью в отправке домой своих граждан

Об этом заявил посол Стив Дэвис Угбах. По его словам, нигерийцы, прилетевшие в Россию по паспортам болельщиков не могут вернуться на родину, они будут временно размещены в хостелах, но посольство не готово купить всем билеты сразу. Fan-ID позволяет иностранным болельщикам легально находиться на территории России до 25 июля.

Несколько десятков нигерийцев сегодня пришли к консульству Нигерии.