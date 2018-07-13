Адвокат: Помилование не требует личного прошения осужденного или признания им своей вины
Помилование не требует личного прошения осужденного или признания им своей вины. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков, который представлял в российском суде интересы украинской летчицы Надежды Савченко.
«Помилование — это институт, предусмотренный Конституцией, которая таких ограничений не накладывает. То есть президент в любой момент и без прошения, и по прошению может помиловать любого осужденного», — сказал Новиков.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что мать осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына.
Как напомнил Новиков, Савченко прошение о помиловании не писала. «Это прецедент, который подтверждает, что личное прошение осужденного или признание вины не является необходимым. Тогда для того чтобы придать этой истории вид благопристойности, в Кремль вызвали вдов тех двух журналистов, за убийство которых осудили Савченко, и там они якобы попросили ее помиловать», — уточнил адвокат.
Новиков подчеркнул, что «никаких конституционных или процессуальных препятствий для помилования любого осужденного в любой момент времени не существует». «Это просто такая легенда, которую запустили в связи с первым делом в отношении экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Когда у Путина спрашивали, почему он никак его не помилует, они придумали байку, что якобы это невозможно сделать без личного прошения осужденного. Но это неправда», — заключил адвокат.
Комментарии8
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sskull 13 июля 2018 | 12:42
Можно узнать какие типы летательных средств эксплуатировала " лётчица" Савченко и какие фильмы, кроме любительского унылого говна " Гамер" снял " режиссёр" Сенцов?)
ensebeo 13 июля 2018 | 12:45
sskull: а что ты лично сделал для России? Кроме унылого тролления.
romashka__ 13 июля 2018 | 12:47
Надо помиловать. Игнорировать прошение матери нельзя.
ignachio 13 июля 2018 | 13:03
Надо просить, чтобы Путин помиловал народ России.
ugas 13 июля 2018 | 13:13
ignachio: Унижаться перед этой тварью?!
olegleon 13 июля 2018 | 13:06
romashka__: т.е. любая мать может написать прошение и надо после этого выпускать из тюрем всех?
dx555 13 июля 2018 | 13:04
sskull:
Савченко в своем репертуаре поминает режим фашиста порошенко точнее то к чему он привел Украину.
Цитаты "великих" людей.
«К сожалению, украинская власть ведет себя сейчас, как старая проститутка. Когда уже воняет гонорея, а она все еще хочет понравиться европейским партнерам, то она им постоянно лжет, но не лечит свое тело. Нам нужно лечить Украину» (с) Надежда Савченко.
timwlad79 13 июля 2018 | 13:26
Как напомнил Новиков, Савченко прошение о помиловании не писала. «Это прецедент, который подтверждает, что личное прошение осужденного или признание вины не является необходимым. Тогда для того чтобы придать этой истории вид благопристойности, в Кремль вызвали вдов тех двух журналистов, за убийство которых осудили Савченко, и там они якобы попросили ее помиловать», — уточнил адвокат.
Порядок обращения с ходатайством о помиловании
Порядок предоставления и рассмотрения ходатайств осужденных о помиловании регулируется Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ).
Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме.
Ходатайство о помиловании не имеет строго определенной формы и представляет собой произвольное изложение осужденным просьбы о помиловании, где обычно описываются обстоятельства, в связи с которыми лицо обращается с указанной просьбой, и обстоятельства совершения преступления в том виде, как они представляются осужденному.
Согласно п.1 Указа Президента РФ от 28 декабря 2001 г. N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" на территории субъекта РФ образуется комиссия по вопросам помилования.
Задачей комиссии по вопросам помилования на территории субъекта Российской Федерации является: предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных.
Осуществление помилования находится в компетенции Президента Российской Федерации и производится в отношении индивидуально определенного лица. Осужденный может сам обратиться с ходатайством о помиловании. С таким ходатайством вправе обратиться родственники осужденного или коллектив, где он работал, а также администрация исправительного учреждения.
Господин Новиков получал степень адвоката в Фонде Сороса,но не в учебном заведении.