Адвокат: Помилование не требует личного прошения осужденного или признания им своей вины

Помилование не требует личного прошения осужденного или признания им своей вины. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков, который представлял в российском суде интересы украинской летчицы Надежды Савченко.

«Помилование — это институт, предусмотренный Конституцией, которая таких ограничений не накладывает. То есть президент в любой момент и без прошения, и по прошению может помиловать любого осужденного», — сказал Новиков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что мать осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова попросила президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына.

Как напомнил Новиков, Савченко прошение о помиловании не писала. «Это прецедент, который подтверждает, что личное прошение осужденного или признание вины не является необходимым. Тогда для того чтобы придать этой истории вид благопристойности, в Кремль вызвали вдов тех двух журналистов, за убийство которых осудили Савченко, и там они якобы попросили ее помиловать», — уточнил адвокат.

Новиков подчеркнул, что «никаких конституционных или процессуальных препятствий для помилования любого осужденного в любой момент времени не существует». «Это просто такая легенда, которую запустили в связи с первым делом в отношении экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Когда у Путина спрашивали, почему он никак его не помилует, они придумали байку, что якобы это невозможно сделать без личного прошения осужденного. Но это неправда», — заключил адвокат.