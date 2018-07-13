Финляндия восстановила погранконтроль на период саммита Россия-США

Правительство Финляндии на заседании в пятницу приняло решение восстановить пограничный контроль на период встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным портала телерадиовещания, пограничный контроль для граждан с Шенгенской визой будет установлен на четыре дня с 12 часов пятницы и до 12 часов вторника на следующей неделе.

Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Цель внутреннего пограничного контроля — предотвратить доступ в страну лицам, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку, сообщает «Интерфакс».