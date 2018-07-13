Финляндия восстановила погранконтроль на период саммита Россия-США
Правительство Финляндии на заседании в пятницу приняло решение восстановить пограничный контроль на период встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По данным портала телерадиовещания, пограничный контроль для граждан с Шенгенской визой будет установлен на четыре дня с 12 часов пятницы и до 12 часов вторника на следующей неделе.
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.
Цель внутреннего пограничного контроля — предотвратить доступ в страну лицам, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку, сообщает «Интерфакс».
Комментарии3
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andre_klimov 13 июля 2018 | 12:43
Так вот как в России теперь эту предтоящую встречу называют, которая даже проводится на "левой" территории, чтобы подчеркнуть ее нестатусность - "Саммит Россия - США"! :))))
sg91 13 июля 2018 | 13:03
andre_klimov:
Не только в России
https://www.thenation.com/article/summitgate-campaign-vs-peace/
ostapbey 13 июля 2018 | 13:09
А БОИНГ????
Оглашается СЕМНАДЦАТОГО??
Даже?