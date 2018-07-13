Матвиенко указала руководителю «Почты России» на то, что он не владеет информацией о зарплатах почтальонов в регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала руководителю «Почты России» Николаю Подгузову на то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов в регионах. По словам Подгузова, средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей. Матвиенко говорит, что почтальоны до сих пор получают по 6-8 тысяч.
С 1 мая вступил в силу закон о МРОТ, они не имеют права платить меньше, но платят и начинают сокращать почтальонов, чтобы найти деньги на зарплаты, — добавила Матвиенко.
Комментарии6
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tvitov66 13 июля 2018 | 12:37
Если бы он владел информацией о зарплатах почтальонов, он бы сам владел куда меньшей зарплатой ... это тот случай когда жевать лучше чем говорить - ВалентинИванна скромно умолчала о своих доходах
viteck 13 июля 2018 | 12:53
что 8, что 15 - на эти деньги выжить невозможно...
danko1 13 июля 2018 | 13:02
viteck: А почему он должен владеть информацией о зарплатах сотрудников, если все во власти, начиная с Путина и официальной статистики врут о ней?
И чем отличается Матвиенко ото всех, если уволила одного сенатора за то, что он раскрыл тайну о её дворце в Италии, похваставшись, что его дворец по соседству?
Вот уж что тайной является, так это нелегальные доходы и недвижимость тех, кто во власти.
yralez 13 июля 2018 | 12:44
Ё....Валя протрезвела.
На краткий миг..
Или позавидовала главарю Почты РФ ?
kochar 13 июля 2018 | 13:14
Можно подумать ,что владелица серёжек за пару десятков миллионов рублей в курсе.
Пипл схавает.
trans 13 июля 2018 | 13:30
Можно подумать такое только на "Почте России". Беззаконие сплошь и рядом, а прокуратура ловко делает вид что она не в курсе.