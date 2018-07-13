Матвиенко указала руководителю «Почты России» на то, что он не владеет информацией о зарплатах почтальонов в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала руководителю «Почты России» Николаю Подгузову на то, что он не владеет информацией о реальных зарплатах почтальонов в регионах. По словам Подгузова, средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей. Матвиенко говорит, что почтальоны до сих пор получают по 6-8 тысяч.

С 1 мая вступил в силу закон о МРОТ, они не имеют права платить меньше, но платят и начинают сокращать почтальонов, чтобы найти деньги на зарплаты, — добавила Матвиенко.