В России низкая безработица среди людей старшего поколения
В России низкая безработица среди людей старшего поколения. Правительство намерено контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства, — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Второе чтение законопроекта по пенсионной реформе намечено на осень.
Комментарии25
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neon001 13 июля 2018 | 12:36
анекдоты все короче и короче))
danko1 13 июля 2018 | 12:40
neon001: В ГД, СФ и прочих органах власти людей пенсионного возраста достаточно.
А вот на работу после 45 никакие законы не заставят принимать людей.
Найдут массу других поводов для отказа.
У нас во власти чиновники всех уровней перешли с обычного вранья на наглое, пытаясь собственные преступления оправдать.
Было бы смешно, если это просто анекдоты были, а не реальность, касающаяся каждого.
tvitov66 13 июля 2018 | 12:48
danko1: интересно, а как скоро мы узнаем что помереть до наступления пенсионного возраста это полезно для нашего здоровья?
kochar 13 июля 2018 | 13:17
neon001: "анекдоты все короче и короче))"
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Скоро анекдотом будет всего лишь одно слово.
zolingen 13 июля 2018 | 13:24
kochar: пенсия???
galina6837 13 июля 2018 | 13:28
neon001:
и пик криза пройден, санкции нам на пользу, в России олигархов нет, денег нет, настамнет...
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 12:40
Да в России жизнь вообще прекрасна и сказочна!
Главное - чтобы эта стабильность сохранялась как можно дольше!
Именно об этом мечтают властные жулики, воры и бандиты, а также их лживые прихвостни.
yralez 13 июля 2018 | 12:41
Не могу без мата........и так уже забанят, но как еще эту гадину комментировать ?.
cherepovets 13 июля 2018 | 12:43
Низкая?! У меня приятель 54 лет с двумя в.о. четвертый год найти работу не может. 5000 резюме разослал. Б...дь, мрази какие...
odobryam_s 13 июля 2018 | 13:17
cherepovets: Нет-нет. Низкая безработица среди пожилых это пока они пенсии получают. После лишения пенсий картина кардинально изменится. Но Орешкин уже будет в Майами на ПМЖ....
j_partizan 13 июля 2018 | 12:45
В России низкая безработица среди людей старшего поколения потому, что оно неприхотливое в отношении оплаты труда, равно как и мигранты.
Однако, люди старшего возраста не так вольны в выборе профессий, как молодеж, что способствует возникновению беднейших слоев населения.
Короче, облагородить подлость в виде мошенничества с пенсионным возрастом Правительству не удастся.
lager23 13 июля 2018 | 12:50
Среди "клиентов" кладбища безработица ещё ниже... она практически отсутствует!
bamashka 13 июля 2018 | 12:52
Похоже, правительство поразило коллективное слабоумие. Безработица в первую очередь начнёт расти не у пожилых, а у молодёжи, для которой не будут высвобождаться места в связи с выходом старшего поколения на отдых. Впрочем, когда умученные старики начнут вымирать, не дожив до пенсии, ситуация несколько улучшится.
pikol 13 июля 2018 | 12:58
Хотелось бы знать ,в какой реальности живут наши чиновники, явно не в той ,где после 45 практически невозможно найти нормальную работу.
consts 13 июля 2018 | 13:07
Да вообще - лучший возраст после 65 для мужчин и после 63 у женщин Только жизнь начинается!
bondarenkovg 13 июля 2018 | 13:07
Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, а ещё есть правительство.
vincenttt 13 июля 2018 | 13:09
болезненные испражнения очередной путинской падали и выкормыша гопника подзаборного..
man_from_sobibor 13 июля 2018 | 13:10
..очередная порция наглой лжи от очередного кремлевского холуя
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 13 июля 2018 | 13:18
А где тролли в этой статье ?
galina6837 13 июля 2018 | 13:18
Какое старшее поколение этот идиот принимает в расчёт?
Пока ещё после 50-ти народ выходит на пенсию (досрочники ещё раньше), они и не будут считаться официально безработными. Так как пенсионеров на бирже труда не регистрируют.
Но картина откроется быстро, если повысить срок выхода на пенсию.
byaka50 13 июля 2018 | 13:21
Наглая лож.
odobryam_s 13 июля 2018 | 13:25
byaka50: Даже лош! Лош - это звучит круче!
yurhip 13 июля 2018 | 13:26
"В России низкая безработица среди людей старшего поколения"
А что они называют "старшего поколения"? Если после 60-то, то безработицы, формально, вообще не может быть.
Если еще выше, то тут вопрос, а сколько вообще осталось ..
jetsam 13 июля 2018 | 13:28
да, да, да.
и Конституция в рф работает....
ivanov2i Игорь Иванов 13 июля 2018 | 13:32
// В России низкая безработица среди людей старшего поколения //
Это они себя сосчитали.