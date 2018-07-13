В России низкая безработица среди людей старшего поколения. Правительство намерено контролировать эту ситуацию в случае изменений пенсионного законодательства, — заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Второе чтение законопроекта по пенсионной реформе намечено на осень.