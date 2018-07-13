Около 80 нигерийцев, приехавших в Россию на заработки, но не нашедших работу, пришли сегодня к консульству Нигерии в Мамоновском переулке. Эти люди были обмануты – они не имеют возможности вернуться домой. В Москве сейчас находятся еще около 200 нигерийцев, оказавшихся в такой же ситуации, — рассказал «Интерфаксу» представитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников.

По его словам, посольство Нигерии обещало в течение пяти дней решить проблему. Пока граждане Нигерии будут размещены в хостелах за счет посольства.