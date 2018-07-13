Около 80 нигерийцев, приехавших в Россию на заработки, но не нашедших работу, пришли сегодня к консульству Нигерии
Около 80 нигерийцев, приехавших в Россию на заработки, но не нашедших работу, пришли сегодня к консульству Нигерии в Мамоновском переулке. Эти люди были обмануты – они не имеют возможности вернуться домой. В Москве сейчас находятся еще около 200 нигерийцев, оказавшихся в такой же ситуации, — рассказал «Интерфаксу» представитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников.
По его словам, посольство Нигерии обещало в течение пяти дней решить проблему. Пока граждане Нигерии будут размещены в хостелах за счет посольства.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 12:34
Нужно раздать их одиноким россиянкам, ведь многие любят чёрненьких.
ignachio 13 июля 2018 | 12:50
Странное место выбрали, поехали бы еще в Монголию.
gregor 13 июля 2018 | 12:50
В Литве готовы принимать всех , но ..... пособия не больше того ,как получает пенсионер . Вопрос решён ,никто не хочет ехать ,хочут в Германию или Швецию ,там пособия больше в разы .
rom8883 13 июля 2018 | 13:08
это вам не Америка!